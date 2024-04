28 Grad – so viel zeigte das Thermometer noch diesen Sonntag, den 14. April, an der Messstation der Geosphere Austria, vormals Zamg, in Zeltweg an. Heute, Dienstag, gab die Messstelle um 13 Uhr mittags einen Wert von nur noch 0,5 Grad aus. Die von den Wetterkarten vorhergesagte massive Abkühlung ist eingetreten, im Oberen Murtal mit einem Minus von fast 30 Grad sogar besonders massiv.