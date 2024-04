Hochdruckeinfluss sowie warme Luftmassen aus dem Südwesten Europas bestimmen das Wettergeschehen in Österreich. Ergebnis: An diesem Wochenende gibt‘s wieder Sommerwetter im April. Am Samstag schraubten sich die Temperaturen bei den GeoSphere Messstellen auf knapp 28 Grad hoch: Rekordhalter war Dellach im Drautal mit 27,7 Grad. Steirischer Tagessieger war Bruck an der Mur mit 27,3 Grad. Wieder muss man sagen – erst in der Vorwoche vermeldete man in Bruck ja den frühesten 30-Grad-Tag der Messgeschichte in Österreich.