Es soll ein Zeichen für das Tierwohl sein. Seit 2023 dürfen keine Vollspaltenböden in Um- und Neubauten von Schweineställen mehr eingebaut werden. Jene Betonböden mit Spalten, die zwar für Bäuerinnen und Bauern leichter in der Handhabung sind, seien schädlich für die Schweine, da diese in ihren eigenen Exkrementen leben müssen, wenig Platz haben und zum Teil nicht die Möglichkeit haben, auf Stroheinstreu zu leben – so die Argumentation von Tierschützern seit Jahren. Eine Übergangsfrist für den Umbau bestehender Ställe soll es bis zum Jahr 2040 geben. Dieses Verbot brauchte die türkis-grüne Regierung im Jahr 2022 auf den Weg. Doch nach einer Beschwerde der burgenländischen Landesregierung soll die Übergangsfrist nun verkürzt werden – das entschied das Verfassungsgerichtshof (VfGH). Das Gesetz muss bis Juni 2025 „repariert“ werden. Sprich: Zurück in den Nationalrat und an einer Novelle mit kürzerem Übergang feilen.