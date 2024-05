Das erste, spontane Fest am Sonntag mit den Fans im Trainingszentrum Weinzödl war bereits intensiv und durchaus lange. Nun ist auch klar, wo und wann die „Meistertour“ des GAK enden soll – und sozusagen die Zeit in Liga zwei abgeschlossen und die Rückkehr in die Bundesliga gefeiert werden wird. Am Mittwoch, dem 29. Mai soll im Trainingszentrum Weinzödl mit den Fans noch einmal zusammen gefeiert werden.

Nach dem fixierten Aufstieg laufen beim GAK die Bundesliga-Planungen auf Hochtouren. Der angenehmste Nebeneffekt neben der gestiegenen sportlichen Herausforderung ist der größere finanzielle Handlungsspielraum. In der Aufstiegssaison werden die Rotjacken bei einem Budget von rund 5,5 Millionen Euro zu liegen kommen. Dieser Betrag soll laut Obmann Rene Ziesler auf zumindest 7,5 bis 8 Millionen Euro erhöht werden. „Wir sind in sehr guten Gesprächen mit möglichen neuen Sponsoren“, sagt das Vereinsoberhaupt, zudem bringt das TV-Geld zusätzliche Einnahmen im siebenstelligen Euro-Bereich in die Kasse, über die man in der 2. Liga nicht verfügt hat.

Nicht zu vergessen sind zu erwartende Mehreinnahmen aus dem Ticketing. Gemeint ist nicht nur das Derby gegen Sturm, das der GAK im Cup bereits in den vergangenen beiden Saisonen veranstaltet hat. „Nun warten auch Duelle mit Salzburg, LASK, Rapid oder der Wiener Austria. Außerdem spielen wir auch ein steirisches Derby gegen Hartberg, das für uns sehr attraktiv ist“, erläutert Ziesler.