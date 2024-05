Es sind aufregende Zeiten für den Grazer Fußball. Mit dem GAK hat der erste Vertreter der steirischen Landeshauptstadt am Sonntag seine Meister-Mission abgeschlossen und kehrt nach 17 Jahren in die Bundesliga zurück. Im Oberhaus kämpft der SK Sturm weiterhin um den Meistertitel, der den Schwarz-Weißen nach dem 1:1 im Steirer-Duell mit Hartberg mit zwei Siegen in den finalen beiden Runden nicht mehr zu nehmen wäre.