Den Zeitpunkt, als der Meistertitel feststand, den erlebte Rene Ziesler nicht mit der Mannschaft im Trainingszentrum in Graz-Weinzödl. Nein, der 39-Jährige stand am Griller daheim, als Historisches geschah. Denn: Fast auf den Tag genau 20 Jahre, nachdem der GAK den Titel in der österreichischen Bundesliga geholt hatte, dann aber ganz nach unten stürzte, ist die Rückkehr in die oberste Spielklasse fixiert. Ganz sicher weiß man es nicht, doch es dürfte Europarekord sein, denn noch nie hat ein Klub, der schon Meister war und dann ins Bodenlose stürzte, den Weg zurück nach ganz oben über acht Leistungsstufen geschafft.

Ziesler lenkt seit 2019 die Geschicke des Klubs. Der Unternehmer, der mit seiner Firma für Trockenbau unter anderem auch das Ausweichquartier des Parlaments in der Wiener Hofburg gebaut hatte, diente sich quasi nach oben. Als Jugendlicher wurde der Weizer nach einem Ausflug mit der Schule vom GAK-Fieber gepackt. Ein Fieber, das ihn nie mehr losließ. „Irgendwann, da hatte ich meine Firma schon, kam der Zeitpunkt, dass ich mich entschlossen habe, den Verein auch zu sponsern.“ Damals, es war 2010, ging es dem GAK nicht besonders gut. Bis heute erzählt Ziesler, dass man ihm damals das Kompliment machte, der einzige Sponsor zu sein, der sich in diesen dunklen Zeiten selbst gemeldet habe.

Just an seinem Geburtstag, am 22. 7. damals war der GAK noch in der Unterliga, wurde Ziesler, der jedes Heimspiel sah, auch Funktionär. Zunächst brachte er Kleinsponsoren, dann wurde er Obmann-Stellvertreter, als Harald Rannegger 2019 ging, übernahm er. Und es gelang ihm nicht nur, den GAK auf Kurs zu halten, es gelang ihm, den „Stadtklub“, wie er sich heute nennt, weiter nach oben zu bringen. Selbst das bittere Scheitern im Vorjahr in letzter Sekunde verkraftete der Klub – 17 Jahre nach der Neugründung ist vier Runden vor Schluss der Titel fixiert. Der Fan und Unterstützer Ziesler, der den Absturz miterlebte, ist nun sozusagen Bauleiter des erfolgreichen Gipfelsieges – das zarte Pflänzchen GAC hat sich wieder zum „Baum GAK“ entwickelt.