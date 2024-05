„Die Geschichte ist geschrieben. Wir sind MEISTER der 2. Liga und nach 17 Jahren können wir es nun auch aussprechen, was sich jeder Rote nur erträumte.“ So verkündete der GAK auf den sozialen Netzwerken die frohe Botschaft. Mittlerweile wird in Weinzödl gefeiert, was das Zeug hält, aber sehen Sie selbst;