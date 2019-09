Facebook

Ab jetzt heißt es brav sein für Sturm-Trainer Nestor El Maestro. Der 36-Jährige erhielt für seinen "Auszucker" gegenüber Schiedsrichter Josef Spurny nach dem 3:3 in Mattersburg folgende Strafe: 1 Monat bedingte Funktionssperre als Offizieller sowie 1500 Euro Geldstrafe (davon 500 Euro bedingt) wegen unsportlichem Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen und Beschimpfung eines Spieloffiziellen. Der Beobachtungszeitraum läuft bis zum Ende der Saison im Sommer 2020. Kommt El Maestro also innerhalb eines Jahres abermals in dieser Art und Weise in Rage, wird er einen Monat von seiner Funktion enthoben.

Jörg Siebenhandl erhielt wegen seiner Aussage ("Am liebsten hätte ihn (den Schiedsrichter, Anm.) wahrscheinlich jeder zusammengegrätscht") eine Sperre von 2 Spielen (beide bedingt) wegen unsportlichem Verhaltens gegenüber einem Spieloffiziellen.

Sturms Sport-Geschäftsführer Günter Kreissl spricht von einem "vernüftigen Urteil mit Augenmaß" und sagt: "Sowohl Nestor als auch Jörg sind unbescholten, zeigten sich dem Senat gegenüber reumütig und bedauern das Vorgefallene. Jetzt können sie es auch beweisen. Deshalb finde ich das Urteil wirklich vernüftig."