Kiril Despodov entschied das Derby mit zwei Freistoßtoren © GEPA pictures

Sturm

Bei den Grazern wird dieser Sieg für die mittel- und langfristigen Planungen nichts ändern. Das sagt Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. „Ich weiß zu hundert Prozent, mit wem ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte“, so der Obersteirer. Es wird bei den Schwarz-Weißen also definitiv zu einem Umbruch kommen, allerdings nach der Saison. Denn die Chancen auf eine Europacup-Teilnehme sind mit dem Sieg in Hartberg wieder intakt. Schicker sagt: „Wir werden die Saison mit dem besten Kader zu Ende spielen.“