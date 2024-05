Der Prager Hauptbahnhof ist das ganze Jahr über ein beliebtes und hochfrequentiertes erstes Reiseziel für Touristen und Tagespendler. Dieser Tage wird das altehrwürdige Gebäude im Zentrum der tschechischen Metropole sichtlich geflutet. Zu einem großen Teil von Menschen, die sich im Dunstkreis der heute startenden Eishockey-A-WM bewegen. Fans in bunten Trikots ihrer Nationen, Sponsoren, Journalisten, sie alle treffen am Bahnhof aufeinander und verteilen sich quer durch Prag.

Und die Stadt hat sich sichtlich herausgeputzt, ist noch mehr im Hockeyfieber als sowieso schon unter einem „normalen“ Jahr. Und die Einheimischen, die zu einer Vielzahl in der Organisation des Turniers mitwirken, präsentieren Prag mit Offenheit, Hilfsbereitschaft und einem Lächeln. Die Euphorie ist auch vor der O2-Arena bereits seit Tagen zu spüren - und soll auch für Österreich hilfreich sein. In der 17.413 Fans fassenden Halle ist die ÖEHV-Truppe zum dritten Mal zu Gast und hat noch eine Rechnung von 2015 offen, da musste Rot-Weiß-Rot trotz zweier Siege nach Penaltyschießen gegen die Schweiz (4:3) und gegen Deutschland (3:2) nämlich aus der Top-Division absteigen, weil die direkten Duelle gegen Lettland (1:2 nach Verlängerung) und Frankreich (0:2) verloren gingen.

Bereits viel los am Eröffnungtag

Besser lief es 2004, als man angeführt von Dieter Kalt und mit Thomas Vanek an Bord holte man Platz elf mit aussagekräftigen Auftritten beim 2:2 gegen Kanada, dem 4:4 gegen die Schweiz und einem 6:0-Kantersieg über Frankreich. In diesem Jahr soll der dritte Klassenerhalt in drei Jahren her, los geht es am Samstag (16.20 Uhr, ORF 1) gegen Dänemark, am Sonntag (20.20 Uhr, ORF Sport+) kommt schon die Schweiz. Am heutigen Freitag um 14.30 Uhr ist das Abschlusstraining vor dem ersten Auftritt auf der großen Bühne angesagt.

Die Eidgenossen treffen bereits am Freitagnachmittag auf Norwegen, die große Eröffnungsparty steigt im Hauptabendprogramm, wenn Gastgeber Tschechien auf die Finnen trifft. Parallel in Ostrava duellieren sich am Nachmittag Deutschland und die Slowakei, am Abend Schweden und die USA.

Die Fans haben ein eigenes Österreich-Haus

Für die österreichischen Eishockey-Fans, die das ÖEHV-Team in Prag unterstützen werden, gibt’s in der Innenstadt ein Österreich-Haus. Die „United Fans Team Austria“ - in der internationalen Eishockey-Szene bekannt als UFTA - laden zur Eröffnung am Sonntag um 14 Uhr ins „Rocky O‘Reillys“. Dort werden die ÖEHV-Fans das ganze Turnier über anzutreffen sein.