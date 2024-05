Einige Mitspieler hätten Ian Scherzer bei der Eishockey-WM in Prag gesehen. Doch am Ende wurde der 18-jährige Stürmer aus dem Kader gestrichen. Der Villacher und VSV-Eigenbauspieler hat damit allerdings schon gerechnet. Seit drei Jahren spielt er im Rögle-Nachwuchs in Schweden. In der abgelaufenen Saison lief es nicht unbedingt nach Wunsch. Aber Scherzer hebt die positiven Aspekte hervor: „So durchwachsen es auch war, so lehrreich war es gleichzeitig. Ich musste einiges an meiner Spielweise ändern, konnte mich dadurch besser entwickeln. In solchen Jahren schlägt sich das dann meistens auf die Scorerpunkte nieder. Und da ist Luft nach oben“, zeigt sich der Team-Spieler selbstkritisch.

An anderer Stelle sah man über die Punkte ausbeute hinweg. Diese war für die Madison Capitols im USHL-Draft nur zweitrangig. Scherzer, der über eine Stipendiums-Zusage für die Miami Universtität (Ohio) in der NCAA verfügt, wurde vom Nachwuchs-Team aus Wisconsin an 26. Stelle gezogen. „Für mich ist das eine neue Option, ich bin komplett überrascht. Wir werden noch diese Woche Gespräche mit dem Klub, insbesondere mit dem Trainer führen“, erklärt Scherzer. Möglicherweise könnten für ihn die Capitols, wo einst VSV-Stürmer Marco Richter gespielt hatte, eine einjährige Zwischenlösung darstellen.