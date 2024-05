Ein kurzer Blick, vielleicht ein freundliches Nicken, oder sogar ein letzter Grinser, bevor der erste Puck eingeworfen ist. Wenn gute Freunde plötzlich als Gegner aufeinandertreffen, ist der erste Kontakt immer ein spezieller Moment. In dem Wissen, dass sämtliches Wohlwollen heute für 60 Spielminuten ruhen wird müssen, nehmen auch die KAC-Verteidiger, Linienpartner und Kumpels Clemens Unterweger und Jesper Jensen Aabo dem WM-Auftakt in Prag in Angriff. Der eine spielt für Österreich sein viertes Turnier auf der großen Bühne und rittert um den Klassenerhalt, der andere steht für Dänemark bereits zum 13. Mal auf WM-Eis und will (wieder) ins Viertelfinale.