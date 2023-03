Mahlzeit! Vor dem Mitgliederentscheid zur Führungsfrage hat in der SPÖ der interne Wahlkampf zwischen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil begonnen. Beide brachten sich Donnerstagabend in Stellung: Rendi-Wagner will bei einer Niederlage die Politik verlassen, Doszkozil wiederum kündigte an, außer SPÖ-Chef auch Kanzler werden zu wollen.

Schwarz-blaue Zusammenarbeit in Niederösterreich steht bevor

Auch in Niederösterreich werden ÖVP und FPÖ eng zusammen regieren. Der Protest ist groß. Auch, weil beide Parteien vor der Wahl nicht zusammenarbeiten wollten. Zum Bericht.

Energie Steiermark senkt den Gaspreis um 34 Prozent

Gas wird wieder billiger. Die Energie Steiermark senkt deswegen bereits mit 1. Mai die Tarife für Bestandskundschaft. Um 34 Prozent. 30.000 Privatkunden und 2000 Kleinunternehmen profitieren. Auch Strom könnte bald billiger werden.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Experte zur EZB Zinserhöhung: "Es wird auf alle Fälle weitere Zinsschritte brauchen"

Kapitalmarktprofi Wolfang Ules über die erneute Zinsanhebung der EZB, das "einseitige" Geschäftsmodell der Silicon Valley Bank, die Probleme der Credit Suisse, Ansteckungsgefahren und eine hartnäckige Inflation. Hier geht es zum Interview (Kleine Zeitung PLUS)

Helmut Marko sieht neuen Hauptkonkurrenten und spricht von "völligem Blödsinn"

Nach dem fulminanten Saisonstart will Red Bull Racing in Saudi-Arabien nachlegen. Für Motorsportberater Helmut Marko haben sich die Kräfteverhältnisse verschoben. Gerüchte über kriselnde Stimmung im RB-Vorstand kann er nicht bestätigen.

Nach Durchboxen von Pensionsreform: Ausschreitungen in Paris, 217 Festnahmen

Die französische Regierung riskiert mit dem Einsatz des Machtinstruments einen Sturz mittels Misstrauensvotums – Tränengas und Wasserwerfer bei Demonstrationen – 217 Festnahmen in Paris. Zum Artikel.

Robbie Williams in Wien: Stand-up-Comedy und Therapiestunde

Der 49-Jährige, der gerade mit seinem orchestral eingespielten Best-of-Album "XXV" zum 25-Jahr-Jubiläum seiner Solo-Karriere auf Tour ist, zeigte sich in Bestform. Hervorragend gelaunt, redselig und stimmlich überzeugend.

Robbie Williams in Bestform © APA/EVA MANHART

Heidi Klum lässt beim großen Umstyling selbst Haare und zwei Models warfen hin

Der Höhepunkt jeder Staffel, das Umstyling, hat auch diesmal wieder für Überraschungen gesorgt: Eine Kandidatin ging freiwillig, eine hat nun pinke Haare - und Heidi Klum hat sich selbst umstylen lassen. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: 23 gute Gründe für die Diagonale 2023

Am Dienstag startet die Diagonale in Graz. Es ist die letzte von Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber. Eine Empfehlung in 23 Punkten für Filme, Partys und alles dazwischen.

Kommen Sie gut durch den Tag und haben Sie ein schönes Wochenende!

