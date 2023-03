Das Thema erhitzt seit Monaten die Gemüter in Klagenfurt: Beim Fernheizwerk in der Pischeldorfer Straße wollte die Firma NGEN Smart Grid Systems GmbH in unmittelbarer Nähe zum Umspannwerk Nord der Stadtwerke (STW) eine Batteriespeicheranlage, bestehend aus acht Megapacks des US-Herstellers Tesla, aufstellen. Dagegen formierte sich Anrainerwiderstand. In einer 28 Seiten umfassenden Stellungnahme an den Magistrat formulierten sie ihre Bedenken. Sorge bereitet die Frage, was mit den Megapacks im Brandfall passiert. „Aus der […] umweltgefährdenden Eigenschaft von Lithium folgt, dass der Schutz der Gesundheit der Einschreiter (aber auch sämtlicher Bewohner Klagenfurts) durch giftige Dämpfe in erheblichem Ausmaß beeinträchtigt wird“, heißt es in der Stellungnahme, in der weiters eine UVP-Pflicht des Projekts gefordert wird.