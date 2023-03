Niederösterreich steht vor einer schwarz-blauen Zusammenarbeit. Nach Oberösterreich wird Österreichs größtes Bundesland somit zum zweiten Vorzeigemodell einer Koalition von ÖVP und FPÖ. Am heutigen Vormittag haben die Landesparteivorstände von Volkspartei und Freiheitlichen den Pakt einstimmig angenommen.

Bereits um 13.30 Uhr wollen Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Udo Landbauer (FPÖ) die Zusammenarbeit offiziell präsentieren. In der Proporz-Regierung hätten beide Parteien und die SPÖ ohnehin ihren Platz gefunden. Durch das Arbeitsübereinkommen zwischen ÖVP und FPÖ wird Niederösterreich in den nächsten Jahren aber vor allem eine schwarz-blaue Handschrift tragen.

"Im Ringen um Lösungen haben wir uns auf Maßnahmen geeinigt, die Niederösterreich voranbringen werden", betonte Mikl-Leitner in der Nacht auf Freitag in einer Aussendung. "Wir haben uns auf ein ambitioniertes Arbeitsprogramm im Sinne einer echten Veränderung und unserer Landsleute geeinigt", teilte FPÖ-Landespartei- und -klubobmann Landbauer mit. Knackpunkt dürfte vor allem die Corona-Politik gewesen sein. Die FPÖ forderte eine "Generalamnestie" für Coronastrafen. Mikl-Leitner räumte ein, dass die Impfpflicht aus heutiger Sicht ein Fehler gewesen sei.

FPÖ-Wähler wollten Mikl-Leitner abwählen

Laut Sora-Nachwahlbefragung entspricht die Koalition in der Proporz-Regierung eher nicht dem Wählerwillen beider Seiten: 92 Prozent der FPÖ-Wähler wünschten einen Wechsel an der Landesspitze, nur jeder zehnte ÖVP-Wähler wollte die Freiheitlichen in der Regierung sehen. Jede andere Landtagspartei wäre den Anhängern der Volkspartei deutlich lieber gewesen, wie selbst am Freitag noch der Pressesprecher der Volkspartei Niederösterreich, Günther Haslauer, auf Twitter bestätigte:

Immerhin ist die FPÖ in Niederösterreich besonders rabiat. Asyl-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) sorgte immer wieder für Aufregung, zuletzt wünschte er sich etwa weniger Menschen mit Migrationshintergrund in Wien. Parteichef Landbauer kritisierte nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei österreichische Katastrophenhilfe.

Mit Verweis auf FPÖ-Mitglieder, die stolz den Hitlergruß zeigen, Nationalsozialisten huldigen oder die Menschenrechte infrage stellen, forderte der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IGK), Oscar Deutsch, bereits am Mittwoch den Abbruch der Verhandlungen mit der FPÖ. Für Samstag hat die "Plattform für eine menschliche Asylpolitik" ab 15.00 Uhr am Wiener Karlsplatz eine Kundgebung samt Konzerten angekündigt. Am Tag der konstituierenden Landtagssitzung plant SOS Mitmensch eine Aktion auf dem Landhausplatz.

Grüne: ÖVP hat "Liebe zum Land verloren"

Für SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner stehen FPÖ-Chef Herbert Kickl, Waldhäusl, Landbauer und die gesamte FPÖ "für eine menschenverachtende Politik und Hetze". Die Freiheitlichen dürften daher "kein Partner für die Sozialdemokratie sein".

"Ein Pakt zwischen ÖVP und FPÖ katapultiert das Land in die Vergangenheit", reagierte die Grüne Landessprecherin und Klubobfrau Helga Krismer. Auch die Grünen würden Landeshauptfrau Mikl-Leitner daher nicht unterstützen, kündigte Krismer an: "Wer auf die Idee kommt, mit Klimaleugnern, Wissenschaftsverweigerern, Kunstfeinden und Hetzern einen Pakt einzugehen, hat die Liebe zum Land verloren".

Blaue Tricks

Eine Koalition der beiden Parteien galt im Wahlkampf noch als ausgeschlossen. Während die ÖVP vor einer rot-blauen Koalition warnte, mobilisierte vor allem die FPÖ hatte stark gegen Landeshauptfrau Mikl-Leitner: 2017 verspottete die Partei sie als "Moslem-Mama", heuer wollte man das "ÖVP-System brechen" und attestierte Mikl-Leitner "Totalversagen". Parteichef Landbauer versprach immer wieder, die ÖVP-Chefin nicht zu wählen.

Über einen Trick könnten die Freiheitlichen das Versprechen sogar halten: Bei der Wahl der Landeshauptfrau bei der konstituierenden Sitzung des niederösterreichischen Landtages am 23. März zählen nur gültige Stimmen. Wählen die 14 FPÖ-Abgeordneten zumindest teilweise ungültig, könnten die 45 ÖVP-Mandatare Mikl-Leitner daher im Alleingang zur Landeshauptfrau machen. Seine Partei werde "eine Wahl der Landeshauptfrau nicht verhindern", erklärte Landbauer dazu am Mittwoch. Die Stimmzettel für die geheime Wahl wurden laut "Standard" bereits so angepasst, dass ungültig Wählen vereinfacht ist.