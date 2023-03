Es ist ein kleiner Lichtblick für das LKH Knittelfeld: Mit Anfang April sollen vier neue Turnusärzte kommen: drei an die Abteilung für Innere Medizin, ein Mediziner an die Abteilung für Neurologie. Laut Kages werden die vier "Ärzte in Basisausbildung", so die offizielle Bezeichnung, drei beziehungsweise vier Monate in Knittelfeld bleiben. Zwei Turnusärzte werden indes mit Ende März ihre Ausbildung auf der "Internen" in Knittelfeld planmäßig beenden und an einen anderen Standort wechseln. "Wir sind froh über die Neuzugänge, aber eine deutliche Entlastung ist es nicht", bedauert Betriebsrat Georg Maringer.