Mahlzeit!

Passagiere, die für heute (Dienstag) einen Flug mit der Austrian Airlines (AUA) gebucht haben, müssen mit Verspätungen, Umbuchungen oder Flugausfällen rechnen. Eine Betriebsversammlung des Bordpersonals, die um 9 Uhr begonnen hat, stört den Flugbetrieb, teilte die Fluglinie mit. Davon werden nach aktuellem Stand 34 Flüge und rund 1700 Passagiere betroffen sein. Rund 4200 Passagiere können heute Vormittag jedoch ihre Flugreise antreten. Zum Artikel.

Nach Kärnten-Wahl: Kaiser stellt Vertrauensfrage

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser bleibt SPÖ-Chef. Der Landesparteivorstand sprach ihm am Dienstag einstimmig das Vertrauen aus, bestätigte dessen Sprecher noch während der Sitzung der APA. Kaiser hatte sich nach den kräftigen Stimmeneinbußen bei der Landtagswahl dem Gremium gestellt. Bei der Wahl am Sonntag war die SPÖ auf 38,92 Prozent der Stimmen gekommen - ein Minus von 9,02 Prozentpunkten gegenüber 2018. Zum Artikel.

Peter Kaiser stellte - wie üblich - heute die Vertrauensfrage © APA/GERT EGGENBERGER

Und unser Info-Paket zur Kärntner Landtagswahl:

Teurer Strom: Erhalten Steirerinnen und Steirer Geld zurück?

Ein Urteil und ein Gutachten wirbeln die Energiebranche auf. Es könnte zu Rückzahlungen in Millionenhöhe kommen, heißt es bei der AK Steiermark. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Prigoschin will Putin erpressen – und nimmt sich selbst aus dem Spiel

Wagner-Boss Prigoschin hat ungeschriebene Gesetze gebrochen und Putins Gunst verloren. Seine Drohungen per Video an die Adresse des Kreml-Chefs, seine Söldner von der Front zurückzuziehen, werden ihm nicht helfen. Kommentar von Redakteurin und Russland-Expertin Nina Koren. (Kleine Zeitung PLUS)

Jewgenij Prigoschin, Chef der Wagner-Söldnertruppe, galt bisher als Putins Mann fürs Grobe. © APA/AFP/@concordgroup_official /

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Achtjähriger bei Sturz aus Sessellift in Vorarlberg schwer verletzt

Ein achtjähriger Bub ist am Montagvormittag im Montafon beim Sturz aus einem Sessellift schwer verletzt worden. Er war beim Versuch, mit zwei anderen Kindern den Schutzbügel zu schließen, abgerutscht. Zum Artikel.

Erster Weißstorch des Jahres im Auenreservat Marchegg gelandet

Der erste Weißstorch der Saison ist am Montag in den niederösterreichischen Marchauen gesichtet worden - zwei Wochen früher als üblicherweise. Zum Artikel.

Wie Polizisten und Angehörige in dunklen Stunden begleitet werden

Heute wird der getötete Postenkommandant der Inspektion Trieben in seiner Heimatgemeinde Lassing verabschiedet. Die tödlichen Schüsse haben auch polizeiintern tiefe Spuren hinterlassen. Doch wie können die Geschehnisse aufgearbeitet werden? Hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Neues Modell für die ORF-Haushaltsabgabe liegt vor

Künftig soll die Haushaltsabgabe nur noch das Programmentgelt abdecken und bei unter 20 Euro liegen. Aktuell kostet die GIS, inklusive der Länderabgaben, bis 28,25 Euro pro Monat. Zum Artikel.

Wird in Italien bald auch im Freien vor Bars das Rauchen verboten?

Ein Plan des italienischen Gesundheitsministers, das Rauchverbot auch auf den Außenbereich von Bars und Parks auszuweiten, spaltet die Rechtsregierung um Premierministerin Giorgia Meloni. Zum Artikel.

Das lange Warten auf die Magie von Graham Potter

Borussia Dortmund verteidigt heute im Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse (21 Uhr, Sky, DAZN und im Kleine-Zeitung-Liveticker) bei Chelsea einen 1:0-Vorsprung. Zum Artikel.

Ein halbes Jahr nachdem Graham Potter zu Chelsea stieß ist vom erhofften frischen Wind immer noch nichts zu spüren © APA/AFP/GLYN KIRK

Infektion mit Covid-19 kann Plazenta und Ungeborenes schädigen

Forschende der MedUni Wien stellten fest, dass die Infektion mit Corona während der Schwangerschaft die Plazenta und in weiterer Folge den Fötus schädigen kann. Das Ausmaß war teils so groß, dass das Ungeborene in seiner Entwicklung bzw. Gesundheit beeinträchtigt wurde. Zum Artikel.

TV-Tipps heute: Historische Spurensuche und tödliche Gefahr aus der Tiefe

Wer der neuen Serie "Der Schwarm" heute (ORF 1 und ZDF) nicht mehr folgen will, kann zwischen interessanten Dokus wählen. Zum Artikel.

Arnold Schwarzenegger: "Hass ist der Weg der Schwachen"

Schwarzenegger richtet in einem neuen Video eine Botschaft an alle, die den Weg des Hasses und des Antisemitismus gingen und berichtet von seinem Besuch in Auschwitz. Zum Artikel.

Meine Empfehlung: Analyse zeigt: Frauen verursachen seltener Autounfälle

Männer verursachen im Vergleich zu Frauen doppelt so viele Unfälle mit Personenschaden. Frauen legen im Schnitt geringfügig mehr Alltagswege zurück als Männer, aber weniger Kilometer. Zum Artikel.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Verwaltung von Push-Mitteilungen