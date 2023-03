Auftakt in Weiz

Hofer weitet Pfandsystem auf ganz Österreich aus

Nach einem Testbetrieb in Oberösterreich seit 2021 wird die Hofer KG das Pfandsystem auf alle Filialen in ganz Österreich ausweiten. Eine der ersten ist jene in der oststeirischen Bezirksstadt Weiz, wo schon demnächst gebaut wird.