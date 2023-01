Mahlzeit! Jobs, Jobs, Jobs: Auch zum Jahresbeginn gibt es in Österreich eine große Anzahl an vakanten Arbeitsstellen. Exakt 109.797 als sofort verfügbare gemeldete offene Stellen weist etwa allein das Arbeitsmarktservice (AMS) aktuell aus. Noch nie waren zu Beginn eines neuen Jahres so viele Jobs unbesetzt. Mit einer fundamentalen Trendwende wird trotz Wirtschaftsabschwung nicht gerechnet. Erfahren Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Heutige Leseempfehlungen:

Tierschützer erheben schwere Vorwürfe gegen zwei weitere steirische Hühnermast-Betriebe

Kurz vor Weihnachten sorgte ein Video von Missständen und Gewalt in einem steirischen Hühnermast-Betrieb für Aufruhr bei Konsumenten und in der Branche. Nun legen Tierschützer weitere Videos aus anderen steirischen Betrieben vor. Was Branchenvertreter und die AMA dazu sagen. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Fünf-Punkte-Plan und Sorgenkind Doskozil im Fokus der SPÖ-Klausur

Heute und morgen diskutiert die SPÖ bei ihrer Klausur in Klagenfurt einen Plan gegen aktuelle Probleme im Land – und das eigene Sorgenkind Hans Peter Doskozil. Zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner © APA/TOBIAS STEINMAURER

Entsetzen über militärische Führung nach Angriff auf Russen-Lager

Russische Militärkorrespondenten - deren Einfluss im Land zuletzt gewachsen ist - sprachen von Hunderten möglichen Opfern durch ukrainische Raketeneingriff. Kreml-Generalleutnant Sergej Sewrjukow räumt erstmals Fehler ein. Zum Artikel.

Michael Smith ist Weltmeister – nach dem wohl besten Darts-Leg aller Zeiten

Der Engländer Michael Smith hat sich erstmals den Darts-WM-Titel gesichert. Der 32-Jährige triumphierte am Dienstag im Londoner Alexandra Palace in einem hochklassigen Finale gegen Topfavorit Michael van Gerwen. Alles dazu hier.

Aktuelle Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

24-Jähriger in Wien erstochen: Täter flüchtig

In Wien wurde ein 24-Jähriger auf der Straße erstochen, der unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Zum Artikel.

Warum Urlauber künftig billiger nach Kroatien reisen

In Kroatien nutzen Handel und Dienstleister die Umstellung von Kuna auf Euro für Preiserhöhungen – zum Ärger der Bürger. Anders läuft es etwa für Urlauber. Der Euro bringt billigere Mautgebühren. Teurer wird es allerdings in Slowenien. Zum Artikel.

Zahntouristin aus Österreich prellte Zeche und floh vor Zahnarzt

Eine 44-jährige Zahntouristin aus Tirol wurde am Montag, 2. Jänner, am Flughafen in Dubrovnik, Kroatien, festgenommen. Die Frau hat die offene Rechnung von 4800 Euro nicht bezahlt und wollte mit dem Flugzeug nach Wien flüchten. Lesen Sie mehr.

Öffentliche Aufbahrung von Benedikt stößt nicht nur auf Zustimmung

Vorbereitungen auf Begräbnis von ehemaligem Papst Benedikt am Donnerstag laufen auf Hochtouren. Viele Pilger reisten aus verschiedenen Teilen Italiens und unterschiedlichen Staaten an. Zum Artikel.

© AP

Neues Medikament gegen Covid-19 mit vielversprechenden Ergebnissen

Schon länger ist bekannt, dass Remdesivir ein wirksames Medikament gegen Covid-19 ist, bislang war es allerdings via Infusion verabreichbar. Chinesische Fachleute haben nun mit einem oralen Präparat vielversprechende Ergebnisse erzielt. Informieren Sie sich hier.

Kelly Osbourne ist Ende 2022 heimlich Mama geworden

Die Tochter des Osbourne-Clans hat ihren Sohn im November zur Welt gebracht, das verrät Mutter Sharon in einer Talkshow. Auch der Name des Kleinen ist bereits bekannt. Erfahren Sie mehr.

Meine Empfehlung: Volle Kästen und Regale - Wie miste ich effizient aus?

Zu Beginn des neuen Jahres ist man in vielerlei Hinsicht frisch motiviert: Man will sich gesünder ernähren, mehr Sport treiben und auch zu Hause für mehr Ordnung sorgen. Doch, wo starten und wie am besten vorgehen? Hier einige Tipps.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch!

Verwaltung von Push-Mitteilungen