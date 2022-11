Mahlzeit! Tag vier bei der WM in Katar: Marokko und Kroatien spielen derzeit um die ersten Punkte, später steigen noch Deutschland, Spanien und Belgien in das Turnier ein. Doch in unserem Nachbarland kocht aktuell eine Debatte abseits des Sportlichen hoch: Nach dem Rückzieher in Sachen "One Love"-Armbinde wurde die deutsche Nationalmannschaft heftig kritisiert.

Warum die Regierung (noch) nicht auf die Gaspreisbremse steigen will

Deutschland beschließt diese Woche einen üppigen Zuschuss zur Gasrechnung für Haushalte und Industrie. Auch in Österreich mehren sich die Forderungen nach einem Zuschuss zur Gasrechnung. Was die Regierung vorhat, lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Knalleffekt: Private Medizin-Uni verliert Zulassung für Masterstudium

Der Masterstudiengang Humanmedizin an der Sigmund Freud Privatuni wird widerrufen. Doch das Land Steiermark hätte 9 Millionen Euro für die Ausbildung von 60 späteren Kages-Ärzten bezahlt. Hier lesen Sie alle Informationen dazu.

Neue Parkregel: Große Autos stehen im Visier der Polizei

Aufregung unter den Fahrzeugbesitzern: Parkende Autos dürfen nach der neuen Straßenverkehrsordnung jetzt nicht mehr in Geh- und Radwege hineinragen. Hier gibt`s die neue Vorschrift im Detail. (Kleine Zeitung PLUS)

Aktuelle Meldungen aus Kärnten und der Steiermark:

Sexueller Missbrauch in Graz: Weiterer Kindergarten betroffen

Nach dem Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs in einem Kindergarten gibt es mittlerweile bereits sieben Verdachtsfälle - auch aus einem zweiten Grazer Kindergarten. (Kleine Zeitung PLUS)

Winterlich bleibt es vorerst nur in der Obersteiermark

Den ersten Großeinsatz der Saison haben Winterdienste von Land und Asfinag hinter sich. Vor allem entlang der Koralpe und im Oberen Murtal kam viel Schnee herunter, im Flachland blieb es meist grün. Wie es nun in der Steiermark weitergeht, lesen Sie hier.

Verschneit zeigte sich Mittwochfrüh das Ennstal © Martin Huber

Beamten-Gehälter steigen um 7,15 bis 9,41 Prozent

Der Beamten-Abschluss liegt über der für die Verhandlungen herangezogenen Inflation von 6,9 Prozent. Im Vergleich: Metaller-Abschluss lag bei 7,44 Prozent. Hier geht es zum Artikel.

Polizei warnt vor Welle an Falschnachrichten im Namen der Polizei

"Hallo, ich hab mein Handy verloren..." - Meldungen dieser Art sind derzeit genauso unterwegs wie massenhaft Warnungen vor Trickbetrügern, die angeblich von der Polizei versendet werden. Das stimmt aber nicht. Hier lesen Sie Tipps der Polizei.

Schotten prallen mit Wunsch nach zweitem Unabhängigkeitsreferendum ab

Die schottische Regierung verliert vor Großbritanniens Oberstem Gerichtshof und darf bis auf Weiteres kein zweites Unabhängigkeitsreferendum abhalten.

"Wednesday": Ein fulminantes Loblied auf die Andersartigkeit

Was für ein Comeback der Addams-Family! Tim Burton gelingt mit "Wednesday" (Netflix) eine schrullig-sympathische Coming-of-Age-Serie, die nicht nur dunkle Herzen rührt. Hier lesen Sie die ganze Kritik.

Happy Birthday, Miley Cyrus: Von der Kinderschauspielerin zum gefeierten Musikstar

Ganz Amerika sah Miley Cyrus beim Erwachsenwerden zu, dabei wurde die Popsängerin selbst zu einem prägenden Element der US-Kulturindustrie. Bekannt wurde durch die Disney-TV-Show "Hannah Montana". Hier lesen Sie ein Porträt der nun 30-Jährigen.

Meine Lese-Empfehlung: Wie lange kommt man bei einem Blackout mit Vorräten aus - ein Selbsttest?

Wie kann man kochen, wenn der Strom ausgefallen ist? Was sollte man generell zu Hause haben und was von dem Empfohlenen hat man tatsächlich vorrätig? Meine Kolleginnen von Kleine Zeitung Next haben den Selbsttest gemacht.

