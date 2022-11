Die Favoritenrolle ist im Duell zwischen Belgien und Kanada rein statistisch eine ganz klare Sache, denn so gut wie alle Faktoren sprechen für das Team von Trainer Roberto Martinez, der schon bei der Endrunde 2018 auf Belgiens Bank saß. Warum die Sache klar ist? Weil Kevin De Bruyne und Kollegen in der WM-Gruppenphase eine Macht sind - die letzten sieben Spiele haben die "roten Teufel" bei einer Endrunde für sich entschieden. Nur Brasilien hat mit acht Siegen in Serie eine noch bessere Bilanz.

Wirft man einen Blick auf die Kaderliste, tummeln sich beim WM-Dritten von 2018 eine Menge von hochkarätigen Stars, die von De Bruyne (Manchester City), Welt-Tormann Thibaut Courtois (Real Madrid), Thomas Meunier (Dortmund), Eden Hazard (Real Madrid), Axel Witsel (Atletico Madrid) oder Romelu Lukaku (Chelsea) angeführt werden. Für Belgien ist es bereits die 14. WM-Teilnahme - und damit bekleidet man einen für das Land unrühmlichen Rekord: Denn Belgien ist die einzige Nation aus Europa, trotz derart vieler WM-Teilnahmen noch nie Weltmeister war.

Das Match zwischen Belgien und Kanada ist erst das zweite in der Geschichte, das erste ist schon ein paar Jahrzehnte her: 1989 gewannen die Gäste aus Belgien in Ottawa mit 2:0. Und wie in diesem Match gelang den Nordamerikanern bei insgesamt drei WM-Auftritten seit 1986 kein einziger Treffer.

Ein Manko, das die Kanadier schon gegen Belgien beheben wollen. Kandidaten gibt es dafür einige im Kader: Einer davon ist Bayern-Spieler Alphonso Davies - der gelernte Flügel kommt bei den Münchnern zwar hauptsächlich in der Verteidigung zum Einsatz, hat aber schon bewiesen, dass er auch Toreschießen kann. Gut eingestellt hat sein Visier Jonathan David, der in der französischen Liga für Lille bereits neun Treffer erzielte. Und: In der WM-Qualifikation der CONCACAF-Gruppe war Kanada eine Torfabrik: 23 erzielten Toren standen nur sieben Gegentreffer gegenüber.