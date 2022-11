In der Grazer Winterwelt kann man bereits seit einer Woche auf Schlittschuhen seine Kreise ziehen. Kühlschlangen unter der Eisschicht sorgen dafür, dass dem Vergnügen auch bei Plusgraden nichts im Weg steht. Anders im Bad Weihermühle in Gratwein-Straßengel. Nur wenn es Eiszapfen friert, ist an einen Eislaufbetrieb auf dem See zu denken.