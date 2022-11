Mahlzeit! Derzeit findet mitten in der Grazer Innenstadt eine große Demonstration der steirischen Unis statt - unter dem Motto "Unis auf Sparflamme heißt Zukunft auf Sparflamme" gehen heute Studierende und Bedienstete auf die Straße. Die Polizei spricht von starken Verkehrsbehinderungen. Bereits heute Früh hat Minister Martin Polaschek (ÖVP) zugesichert, dass die in Finanznöte geratenen Universitäten für 2023 nochmals 150 Mio. Euro mehr vom Bund erhalten.

Heute sind wir acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten

Heute wird rechnerisch die Geburt des achtmilliardsten Erdenbürgers erwartet: 8.000.000.000 Menschen – tausend Mal so viele wie in Österreich. Das Wachstum sorgt vor dem Hintergrund multipler globaler Krisen jedoch bei vielen für Unbehagen. Kollege David Knes geht im Gespräch mit Lukas Meyer, Professor für Praktische Philosophie an der Uni Graz, der Frage auf den Grund: Sind wir zu viele?

EU einigt sich auf Budget für 2023

Kurz vor Mitternacht vereinbarten die Verhandler am Montag, dass im kommenden Jahr rund 186 Milliarden Euro verplant werden können. Die EU will mehr Geld für die Energiewende sowie zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Kriegs ausgeben.

Kollege Günter Pilch berichtet live vom Klimagipfel

Die zweite Woche des Klimagipfels in Sharm el-Sheikh steht im Zeichen der Politik. Klima-Redakteur Günter Pilch begleitet die österreichische Delegation rund um Leonore Gewessler und wird ab heute in seinem digitalen Tagebuch über seine Erlebnisse berichten.

Der Winter kommt - zumindest auf den Bergen

Schön langsam gehen die Temperaturen zurück, nach einem ersten kleinen Wintergruß am Wochenende könnte es nächste Woche schneetechnisch so richtig rund gehen... Hier lesen Sie die ganze Wettervorhersage.

Weitere Meldungen aus der Steiermark und Kärnten

Weihnachts-Bescherung fällt heuer kleiner aus

Jeder dritte Österreicher plant dieses Jahr weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ein. Die Familienbudgets schrumpfen. Welche Dinge am häufigsten verschenkt werden, lesen Sie hier.

Nun will auch Ex-Vize Pence gegen Trump antreten

Mike Pence hat klare Ansichten über Ex-Präsident Donald Trump: "Es war klar, dass er beschlossen hat, Teil des Problems zu sein." Der frühere US-Vizepräsident erwägt nun selbst eine Kandidatur für das Weiße Haus.

Nur ein einziger Bundesliga-Trainer freut sich auf die WM

Die Vorfreude auf die am Sonntag beginnende WM in Katar hält sich bei den Trainern der Fußball-Bundesliga in Grenzen. Hauptausschlaggebend dafür sind die viel diskutierten Umstände im Gastgeberland sowie die umstrittene Vergabe.

Christina Applegate mit Stern am Walk of Fame geehrt

Emotional verlief die Walk of Fame-Ehrung für die 50-jährige Schauspielerin, die an MS erkrankt ist. Applegate wurde durch ihre Rolle als "Kelly Bundy" in der Serie "Eine schrecklich nette Familie" weltweit bekannt.

David Faustino, Christina Applegate und Katey Sagal. © APA/AFP/VALERIE MACON

Universum Katar: Vom kargen Leben in der Sandburg

Katar abseits der Hochhaustürme: Ein Universum zeigt heute Abend (ORF2, 20.15 Uhr) die Überlebensstrategien der Tiere in diesem Hitzehotspot.

Sie hinterlässt kaum Spuren: die Sandkatze © ORF (Vedran Strelar)

Koch-Tipp: 1-Euro-Gerichte in 100 Sekunden

Ob Kürbis-Bohnen-Chili mit knusprigem Schwarzbrot oder Zucchini-Laibchen: Preiswertes Essen muss weder eintönig noch ungesund sein. Sandra Kollegger verrät wöchentlich hervorragende Gerichte, mit denen man beim Kochen Geld sparen kann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstag.

