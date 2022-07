Mahlzeit! Die Teuerung in Österreich hat sich im Juni weiter beschleunigt. Die Inflationsrate beträgt laut Schnellschätzung der Statistik Austria voraussichtlich 8,7 Prozent. Doch noch knickt Österreichs Wirtschaft unter den vielen Krisenbelastungen nicht ein. Die Konsumlaune ist gut, der Tourismus floriert.

Warum das Horror-Szenario der Ökonomen noch in der Lade bleibt

Überraschend gute Wachstumszahlen sehen die Wirtschaftsforscher noch für heuer. Die Situation kann aber jederzeit kippen. Die Reallohnverluste sind historisch groß - hier lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

30 Urlauber sind in Arriach eingeschlossen: "Es geht allen gut"

Der Zivilschutzalarm für Treffen und Arriach bleibt aufrecht. In Arriach sind auch Urlauber eingeschlossen. Wichtig: Es gibt jetzt ein Freiwilligen-Koordinationszentrum für alle, die helfen wollen. Wir berichten auch heute wieder laufend. (Kleine Zeitung PLUS)

Äußere Einöde: Immer wieder bleiben die freiwilligen Helfer aus der Nachbarschaft im Schlamm stecken © Thomas Martinz

Millionen für Opfer von Missbrauch in Heimen

Vor fünf Jahren hat das Land Steiermark die Heimopferhilfe ins Leben gerufen. Bisher wurden 472 Personen mit 6,8 Millionen Euro Entschädigungs- und Therapiekosten bedacht. Viele Verfahren sind noch anhängig. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Margit Kraker und die Tollheit der SPÖ

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker lebt das Amt mit einem hohen Ethos und mit dezenter Souveränität, findet Chefredakteur Hubert Patterer. Deswegen soll und muss sie im Amt bleiben - mehr dazu lesen Sie hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Bilderbuch und Graz sind noch immer verliebt

Bilderbuch und die Kasematten: eine Grazer Liebesgeschichte. Beim ersten von drei Konzerten zeigte die Band, dass sie trotz Unkenrufe zum neuen Album in Österreich immer noch in einer eigenen Liga spielt. Eine Kritik von Martin Gasser. (Kleine Zeitung PLUS)

Erste Reisewelle rollt jetzt wieder durch Kärnten

Der Ferienstart in Ostösterreich führt ab heute zu erster Reisewelle in Richtung Süden. Der Reiseverkehr bedeutet nicht nur Staugefahr, sondern auch ein erhöhtes Unfallrisiko. Lesen Sie hier mehr.

Trump beleidigt Zeugin: "Verrückte in einer Fantasiewelt"

Ex-US-Präsident Donald Trump hat die ehemalige Mitarbeiterin des Weißen Hauses, die gegen ihn vor dem Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke ausgesagt hat, mit scharfen Worten angegriffen. Hier geht es zum Artikel.

Bei der Euro will Carina Wenninger ein paar "negative Bilder ins Wanken bringen"

Carina Wenninger ist seit 2007 Teil des Frauenfußball-Nationalteams und will bei der EM 2022 aufzeigen. Nach der Euro geht es für die Grazerin nach Italien. Mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Carina Wenninger vor dem Schloss Eggenberg ©

Beim Cupra Ateca ist Fahrspaß noch nicht verpönt

Walter Röhrl, Doppel-Rallye-Weltmeister und Kleine-Zeitung-Cheftester, über den Cupra Ateca. Seine Stärken, seine Schwächen und wie sich der Wolf im Schafspelz am Ende doch noch verrät. Hier geht es zum Artikel. (Kleine Zeitung PLUS)

Unsere heutige Lese-Empfehlung:

Covid-19: Mit UV-B-Strahlung gegen schwere Verläufe

Die Sommerwelle ist da, die Prognose für die kommenden Wochen von Gecko spricht von bis zu 70.000 Fällen. Grazer Fachleute geben nun allerdings mit einem neuen Therapieansatz Hoffnung. Lesen Sie mehr dazu hier. (Kleine Zeitung PLUS)

Wir wünschen Ihnen einen schönen Freitag und kommen Sie gut durch die heiße Sommerwoche!

Verwaltung von Push-Mitteilungen