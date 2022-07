Zentrum für Freiwillige Helfer eingerichtet

Seit heute, Freitag, gibt es ein Freiwilligen-Koordinationszentrum. „Dieses Zentrum ist mit einem großen Schild gekennzeichnet. Es liegt gleich neben der Straße von Villach Richtung Treffen bei der Reitanlage“, sagt Riepan. Die Helfer sollen sich dort melden, die Feuerwehr koordiniert dann alles und fährt direkt mit den Freiwilligen zu den Häusern. „Es wird alles von der Feuerwehr eingeteilt, wer zu welchem Haus kommt und wer, wo gebraucht wird. Das entscheiden alles die Einsatzkräfte im Koordinationszentrum. Es darf bitte keiner privat mit seinem Auto in Treffen und im Krisengebiet herumfahren“, betont Riepan. „Wer helfen möchte, soll sich beim Koordinationszentrum melden und den Anweisungen der Feuerwehr dort folgen.“

Weg nach Arriach

Tag drei nach der Unwetterkatastrophe: Der Zivilschutzalarm bleibt aufrecht, sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann von Bezirk Villach-Land. Arriach ist weiter nur für Einsatzkräfte über einen Notweg erreichbar. „Die Errichtung der Behelfsstraße über Himmelberg wird noch Tage dauern“, sagt Riepan. Diese Straße wird dringend gebraucht, um endlich mit „schwerem Gerät“ nach Arriach zu kommen.

400 Haushalte waren ohne Strom

Das große Aufräumen in den Krisengebieten in Treffen und Arriach geht weiter. Hunderte Einsatzkräfte sind vor Ort. In der Nacht auf Freitag waren kurzfristig wieder 400 Haushalte ohne Strom. "Am Donnerstagabend waren nur noch 100 Haushalte ohne Strom. Doch um 22 Uhr gab es plötzlich eine Störung und da waren dann in Summe wieder 400 Haushalte betroffen", berichtet Robert Schmaranz, Verantwortlicher bei Kärnten Netz. Bis Freitag in den Morgenstunden war die Stromversorgung zum Großteil wieder hergestellt. "150 Haushalte müssen aber noch immer ohne Strom auskommen", sagt Schmaranz. Er bittet, sich direkt zu melden, wenn der Strom ausfällt. Zentrale Netzleitstelle: 050/5256692.

Internet funktioniert in Arriach wieder

In Treffen und Arriach bleibt der Zivilschutzalarm weiter aufrecht. Die Menschen sind angehalten, in ihren Häusern zu bleiben. Arriach ist weiterhin nur mit dem Hubschrauber erreichbar, die Errichtung einer Behelfsstraße von Himmelberg aus wird noch einige Tage dauern. Für Einsatzkräfte gibt es allerdings einen Notweg, über den die Menschen versorgt werden. Seit Freitag funktioniert auch das Telekommunikationsnetz wieder, berichtet die provisorische Amtsleiterin Patricia Regenfelder: "Angehörige haben verzweifelt versucht, die Gäste zu erreichen. Wir können sie aber beruhigen: Es gibt keine Meldungen über Personenschäden, es geht allen gut." Die Bewohner und die Urlauber werden aus der Luft und über den Notweg versorgt. Das Gemeindeamt, der Adeg-Markt und die Arztpraxis von Iris Pilgram sind geöffnet. "Der Adeg-Markt nimmt auch Bestellungen entgegen. Es kann sein, dass es etwas länger dauert als sonst, aber Rewe liefert Waren über den Notweg. Und unsere Ärztin organisiert auch Medikamente."

Flug übers Katastrophengebiet

Aus der Luft zeigt sich das Ausmaß der Katastrophe im Gegendtal deutlich. Die Kleine Zeitung durfte mit dem Polizeihubschrauber über Treffen und Arriach fliegen. Es sind unfassbare Bilder.

Zusammenhalt ist groß

Auch Nachwuchsspieler des VSV packten im Katastrophengebiet mit an!

Soforthilfe für Unwetteropfer

Auch die Arbeiterkammer (AK) Kärnten will den Unwetteropfern helfen. Sie können ab sofort ein zinsfreies Sonderdarlehen in der Höhe von 20.000 Euro mit zusätzlicher nicht rückzahlbarer Soforthilfe von 1500 Euro beantragen. AK-Präsident Günther Goach in einer Aussendung am Donnerstag: "Wir bieten unseren Mitgliedern rasche finanzielle und rechtliche Hilfe im Katastrophenfall!"

Bundesheer räumt in Innerteuchen auf

In Innerteuchen ist die Straße ab dem "Teuchner Stüberl" gesperrt. "Im Vergleich zu anderen sind wir eh noch glimpflich davon gekommen", sagen die Betreiber Ewald und Markus Kogler, während sie den Schlamm von ihrer Terrasse wegschaufeln. Der Bach, der neben ihrer Jausenstation vorbeirinnt, ist in der Nacht auf Mittwoch zum reißenden Fluss geworden, hat die Brücke direkt neben dem Gastgarten weggerissen und sich einen neuen Weg ins Tal gebahnt.

Skistar Nadine Fest meldet sich aus Arriach

Nur wenige Stunden nach ihrem 28. Geburtstag ging das Unwetter in ihrem Heimatdorf Arriach nieder. Der Kleinen Zeitung erzählt Nadine Fest, wie sie die bangen Stunden erlebte. "So eine Situation relativierte einfach alles. Da denkt man über ganz andere Dinge nach, wie beispielsweise, dass das Sauerstoffgerät von meinem 78-jährigen Opa genügend Strom bekommt", erzählt sie.

Straßensperren

Laut Antenne Kärnten sind aktuell nach wie vor folgende Straßen gesperrt:

Auf der Hochrindl Straße (L 65) gibt es zwischen Ebene Reichenau und St. Lorenzen kein Weiterkommen, weil die Straße komplett vermurt ist. Die Sperre dauert laut Polizei bis zum Abend. Weiterhin nicht erreichbar sind die Orte Treffen und Arriach. Unter anderem ist die Millstätter Straße (B 98) zwischen der Kreuzung Ossiacher See bis Afritz in beiden Richtungen gesperrt. Die Sperre dauert voraussichtlich bis heute 19 Uhr.

"Kärntner in Not"-Spenden kommen direkt an

100.000 Euro Soforthilfe hat der Vorstand von "Kärntner in Not" als Soforthilfe aus dem Katastrophenfonds für die Unwetteropfer in Treffen und Arriach bereits beschlossen. Jeder Cent, der auf das "Kärntner in Not"-Spendenkonto fließt, kommt direkt bei den Menschen an, die es am dringendsten brauchen:

Strom- und Wasserversorgung ist das größte Problem

Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig und Landeshauptmann Peter Kaiser beschreiben, welche Maßnahmen gesetzt werden. Sowohl die Wasser- als auch die Stromversorgung ist derzeit das größte Problem. 500 Einsatzkräfte sind vor Ort, um diese so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Neun Menschen mit Hubschrauber geborgen

Eine Hubschrauberbesatzung der Flugeinsatzstelle, die seit 4.30 Uhr in den Dienst gestellt war, traf um 5.20 Uhr im Katastrophengebiet ein. Neun Personen (zwei Familien) wurden aus der Luft evakuiert und in Sicherheit gebracht. In weiterer Folge wurde ein weiterer Hubschrauber des Innenministeriums in das Katastrophengebiet entsandt. Weiters wurden Versorgungs- und Flüge für die Einsatzorganisationen durchgeführt, sodass drei Hubschrauberbesatzungen mit zwei Hubschraubern insgesamt 18 Flugstunden im Einsatz standen.

Betroffene berichten im Video von Katastrophe

Rückblick

