Wenn man in Österreich über Frauenfußball redet, kommt man an ihr nicht vorbei. Carina Wenninger ist seit 2007 fixer Bestandteil des A-Nationalteams, mittlerweile hat die 31-jährige Grazerin 116 Länderspiele absolviert, 15 Jahre für den FC Bayern gespielt und nach der Europameisterschaft im Sommer wechselt sie für ein Jahr zur AS Roma nach Italien. "Ich habe damals einen Volksschulfreund zum Fußballtraining bei Thal begleitet und bin dann von diesem Sport nie wieder weggekommen", sagt Wenninger. Zu Beginn noch in gemischten Teams im Einsatz, ist die Abwehrspielerin seit 2006 mit dem Wechsel zum LUV Graz in reinen Frauenmannschaften aktiv. "Mir hat es mit den Burschen megaviel Spaß gemacht", sagt sie. Nach nur einem Jahr bei den LUV-Frauen ging Wenninger gemeinsam mit ihrer damaligen Klubkollegin und heutigen Nationalteam-Kapitänin Viktoria Schnaderbeck nach München, um für den FC Bayern zu spielen. "Ich habe mir damals gedacht: 'Was soll passieren?' Wenn es nicht so gelaufen wäre, wie erhofft, wäre ich einfach nach Graz zurückgekommen. Mein Papa ist damals mit nach München gegangen, er hat mit Viki und mir eine ziemlich lustige WG gebildet."