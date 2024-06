Für Österreichs Fußball-Nationalspieler beginnt am Mittwoch die EM-Mission. Nach drei freien Tagen trifft das ÖFB-Team um 13 Uhr im EM-Quartier in Berlin zusammen.

Alle Ergebnisse der EU-Wahl 2024

6.372.204 Menschen waren am Sonntag in Österreich wahlberechtigt, europaweit schritten von 6. bis 9. Juni rund 361 Millionen Menschen zur Urne. Hier finden Sie alle Ergebnisse für die EU-Länder, Österreich, die Steiermark, Kärnten sowie die restlichen Bundesländer, Bezirke und Gemeinden.

Anzeige nach Vorfall an der FH Campus 02, Student soll auf Damen-WC gefilmt haben

Aufregung an Grazer FH: Ein Student steht im Verdacht, auf dem Damen-WC mit seinem Handy gefilmt zu haben. FH-Führung erstattete Anzeige und informierte Studenten per Mail. Mehr dazu.

Noch mehr Regen bis zum Nachmittag

Schienersatzverkehr in der Steiermark: ÖBB müssen Hänge sichern ++ Geosphere: „Gefahr von extremen Niederschlägen ist vorbei“ ++ Frau in Graz-Fölling ist Wassermassen gerade noch entkommen

Russland weist ORF-Korrespondentin Knips-Witting aus

Maria Knips-Witting wurde von Russland die Akkreditierung entzogen. Es handle sich um eine Reaktion auf den Entzug der Akkreditierung für einen TASS-Journalisten in Wien, sagt Moskau. Mehr dazu.

Hunderte Meter langer Ölteppich: Umweltkatastrophe vor Adriaküste

Seit Sonntag kämpft man in Istrien gegen eine drohende Umweltkatastrophe. Ein Urlauber am Campingplatz in Premantura entdeckte einen riesigen Ölteppich. Mehr zum Thema.

Leichen und tonnenweise Müll am Mount Everest geborgen

Vier Leichen, ein Skelett und elf Tonnen Müll: Das wurde allein seit April von der nepalesischen Armee am höchsten Berg der Welt und benachbarten Gipfeln geborgen. Mehr dazu.

Krebskrankes Mädchen beschenkt zum Geburtstag andere Kinder

Lina Pirkner aus dem Lavanttal wurde vor wenigen Tagen zehn Jahre alt. Zu ihrem Geburtstag will sie ihren Freunden auf der Kinderonkologie eine Freude machen. Mehr dazu.

Billie Eilish wurde geghostet: „Ich hasse Feiglinge wirklich!“

Es sei jemand gewesen, den sie seit Jahren gekannt habe. Sie hätten Pläne gemacht, aber derjenige sei dann einfach nicht zum geplanten Treffen erschienen. Sie habe nie wieder von ihm gehört. Was Psychologen in so einem Fall raten. Mehr dazu.

„Sancta“: Heilige Körpermesse mit nackten Nonnen auf Rollschuhen

Mit ihrer Opernperformance „Sancta“ rechnet Florentina Holzinger furios und bildgewaltig mit der Unterdrückung der Frau in der Kirche ab und feiert den Feminismus als Alternativreligion. Mehr dazu.

Meine heutige Empfehlung: Hier möchte man in den Dünen stranden

Die Skelettküste zählt zu den unwirtlichsten Orte der Welt. Oder doch nicht? Machen Sie sich selbst ein Bild.

