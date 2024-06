Ein Urlauber im Autocamp Stupice in Prementura an der Küste Istriens in Kroatien schlug am Sonntag Alarm. Der Mann hatte einen riesigen Ölteppich entlang der Küste entdeckt. Seither kämpfen Dutzende Einsatzkräfte gegen die drohende Umweltkatastrophe.

Der Ölteppich erstreckte sich seit Sonntag über mehrere Hundert Meter entlang der Küste Prementuras. Die zuständigen Kommunal- und Landesdienste sind seither vor Ort. Feuerwehren errichteten Ölsperren und begannen mit der Reinigung des Gebiets. Offiziell spricht die Gemeinde Medulin davon, dass in den frühen Morgenstunden eine schwimmende Substanz entdeckt wurde, deren Geruch und Eigenschaften einem Ölderivat ähneln würde. Weitere Informationen werden erst nach einer detaillierten Analyse veröffentlicht.

Laut Morski.hr gehe das Meeresministerium davon aus, dass die Quelle der Verschmutzung einem noch unbekannten Schiff zuzuschreiben sei. Istra 24 schreibt, dass in der Nacht auf Sonntag ein großer Tanker nahe an der Küste von Medulin gesehen wurde.