Lina ist schwer krank. Das Mädchen aus dem Lavanttal kämpft seit mittlerweile sieben Jahren gegen eine besonders aggressive Form des Knochenkrebses (Ewing Sarkom). Trotz Schmerzen, Chemotherapien und zahlreichen Operationen hat „Linchen“, wie sie liebevoll von ihrer Familie genannt wird, nie ihren Lebensmut verloren. „Sie ist ein so positives Kind“, erzählt ihre Mama Tamara Pirkner.

Vor wenigen Tagen wurde Lina nun zehn Jahre alt. Pirkner: „Der Geburtstag war leider nicht so toll. Lina hatte einen Infekt und starke Schmerzen.“ Da viele der kleinen Kämpferin eine Freude machen und Geschenke schicken wollten, hat sich die Familie etwas Besonderes überlegt. Im Namen von Lina wurde eine Wunschliste für die Kinderonkologie Graz erstellt (siehe Facebook-Posting). „Lina hat mir geholfen, die Liste zusammenzustellen. Die Geschenke will sie dann selbst übergeben. Ihr macht das immer total Spaß, anderen eine Freude zu bereiten.“

Leider gibt es von Lina selbst keine guten Nachrichten. In ihrem Körper wurden erneut drei Tumore entdeckt. Und die Ärzte in Österreich haben mittlerweile alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft, Lina gilt als „austherapiert“. Die Familie hofft daher auf eine Behandlungsmöglichkeit im Ausland, sammelt dafür Spenden (helft-lina.at). „Unsere große Hoffnung ist derzeit, dass ein Arzt auf Lina aufmerksam wird, der Kontakte ins Ausland hat und der eine Idee hat, wie man unserer Tochter helfen kann“, appelliert Pirkner. Das ist das einzige „Geschenk“, das die junge Lavanttalerin zu ihrem zehnten Geburtstag dringend braucht. Denn Lina will leben.