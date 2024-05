Die Grazer FPÖ-Causa geht in die nächste Runde. Da Herbert Kickl auf Urlaub ist und diese Woche im U-Ausschuss nicht aussagen wird, ist heute der Grazer Gemeinderat Alexis Pascuttini geladen. Er bemühte sich um eine Aufklärung der Finanzaffäre und wurde daraufhin von der Partei ausgeschlossen. Ob ein Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand besteht, ist allerdings fraglich. Denn ein Ausschuss auf Bundesebene kann sich nur mit Vorgängen im Bereich der Bundesvollziehung befassen. Lesen Sie mehr.

Nachrichten aus Kärnten und der Steiermark:

Elf Monate alter Bub von Rasenmäh-Roboter erfasst

Der Bub musste operiert werden. Ärzte im Klinikum Klagenfurt müssen immer wieder Kleinkinder, zum Teil mit Amputation, nach Unfällen mit Rasenmäh-Robotern behandeln. Mehr dazu.

Kärnten ist Vorreiter im Nacktwander-Tourismus

Österreichisches Reise-Magazin berichtet über den Trend des Nacktwanderns und den ersten österreichischen Nacktwanderweg am Gösselsdorfer See. Mehr dazu.

Wieder Unfall in Halbenrain: Junge Lenkerin erlag ihren Verletzungen

Das Auto einer 24-Jährigen wurde am unbeschrankten Bahnübergang von Zug erfasst, die Lenkerin hatte keine Chance. Der letzte Unfall an dieser Stelle ist noch nicht einmal zwei Monate her. Mehr dazu.

59 Prozent sprechen sich (eher) gegen zweites Stadion in Graz aus

Aber immerhin 26 Prozent können sich bei exklusiver Umfrage für die Kleine Zeitung eine zweite Fußballarena in Graz vorstellen. Wie man bei GAK und Sturm auf die Umfrage reagiert. Mehr dazu.

Boeing-Mitarbeiter haben Prüfberichte gefälscht

Kontrollen der Verbindung zwischen Rumpf und Tragflächen seien zum Teil ausgelassen, aber als durchgeführt eingetragen worden, teilte Boeing mit.

Met Gala 2024: Diese Stars waren bei der Party des Jahres dabei

In der Nacht auf Dienstag ging in New York die Met Gala über die Bühne. Neben zahlreichen Superstars waren auch einige Demonstranten vor Ort, die die Feier störten.

Meine heutige Empfehlung: Das sind die Lieblings-ESC-Songs unserer Leser

Wir haben auf Facebook und Instagram nach den besten Eurovision Song Contest-Liedern aller Zeiten gefragt. Die Antworten haben wir in einer Spotifyplaylist zusammengefasst.

