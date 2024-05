Sie ließen am Sonntag weder bei der Meisterfeier des GAK die Korken knallen noch feuerten sie in Liebenau Sturm oder Hartberg an. Diese neutralen Steirer, die womöglich mit Fußball nichts am Hut haben, sorgten wohl bei der Exklusivumfrage der Kleinen Zeitung für ein 0:1: Denn 59 Prozent der Befragten sprechen sich (eher) gegen den Bau eines zweiten Stadions in Graz aus.