Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Donnerstag in mehreren Wellen mit Raketen angegriffen worden. In der Früh waren Explosionen von Flugabwehrraketen im Stadtzentrum zu hören, wie ein Reporter berichtete. Auch die gefürchteten „Kinschal“-Hyperschallraketen kamen von russischer Seite zum Einsatz. Mehr dazu hier.

Heute Empfehlungen zum Welt-Down-Syndrom-Tag:

Meldungen aus der Steiermark:

und Kärnten:

Erleichterung für Tempo-30-Zonen soll Sicherheit steigern

Künftig kann die jeweils zuständige Straßenbehörde in Ortsgebieten in Bereichen mit besonderem Schutzbedürfnis wie vor Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen oder Spielplätzen, Krankenhäusern oder Seniorenheimen vereinfacht die erlaubte Höchstgeschwindigkeit verringern. Hier geht es zum Artikel.

Darum geht es bei der Diskussion um Tempo 30

Gläubiger im Signa-Debakel: Wer hinter den Milliarden-Forderungen steckt

Kreditschutzverband: Maximal ein Fünftel der Signa-Gläubiger aus Österreich. RBI hält den größten Brocken der heimischen Forderungen. Wifo-Experte sieht keine Gefahr für heimische Banken, da grundbürgerlich sehr gut abgesichert. Gusenbauer hat 130.000 Euro angemeldet. Mehr dazu hier.

Patient mit Neuralink-Chip spielt Schach mit seinen Gedanken

Im Januar implantiert Musks Start-up Neuralink einem Menschen erstmals einen Computerchip ins Gehirn. Nun zeigt sich der 29-Jährige per Livestream beim Online-Schach. Die Maus bewegt er dabei mit seinen Gedanken.

Bosnien soll heute einen Schritt weiter kommen

Der Beginn der Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina wird aller Voraussicht nach heute beim Frühjahrsgipfel in Brüssel beschlossen. Lesen Sie mehr.

Warum Österreichs Kader kein Notfall-Projekt ist

Ein Drittel des aktuellen Kaders der österreichischen Nationalmannschaft kommt aus der heimischen Bundesliga. Die Gleichstellung mit den Legionären ist laut Trainern und Spielern erreicht. Wie aus der Not eine Tugend wird. Lesen Sie mehr. (Kleine Zeitung PLUS)

Im Gleichklang: Max Wöber (Gladbach) und Alexander Prass (Sturm) © APA / Robert Jaeger

Österreicher haben bekanntes Hotel in Kroatien verlassen

Das Hotel Miramar in Opatija steht unter neuer Führung. Salzburger Holleis-Gruppe hat es verkauft. Ab 2004 war die Kärntnerin Martina Riedl dort Gastgeberin. Sie freut sich auf neue Herausforderungen.

Das Miramar in Opatija © IMAGO / Imago Stock&people

Neu im Kino: „Die Unschuld“ und welche Filme sich (nicht) lohnen

Junge queere Liebe, das Comeback der „Ghostbusters“, Auftritt Uma Thurman in „Kill the Room“ und Nicolas Cage in „Dream Scenario“. Die Filmstarts der Woche im Überblick.

„Blade Runner“- Schauspieler M. Emmet Walsh tot

Er spielte in mehr als hundert Filmen mit, darunter in Klassikern wie „Blade Runner“ und „Blood Simple“. Nun ist der US-amerikanische Charakterdarsteller M. Emmet Walsh mit 88 Jahren gestorben.

Walsh 2019 bei der Premiere von „Knives Out“. Es war eine seiner letzten Rollen. © IMAGO / Hahn Lionel/abaca

Meine Empfehlung: „Der Fettabbau ist bei jedem anders“

Der eine nimmt bei gleicher Ernährung und Bewegung schneller aber, die andere nicht? Nach den neuesten Erkenntnissen der Ernährungswissenschaften trifft dies zu. Lesen Sie mehr.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Donnerstag!