Der heutige Tag soll ein Weckruf sein! Ob er es ist? Ob dieser 21.3. ein Weckruf ist gegen Selektion, gegen die Vorstellung des Menschen nach Maß, gegen die oft überhebliche Einteilung in lebenswertes und lebensunwertes Leben? Ob der 21.3., dieser Welttag für Menschen, deren 21. Chromosom dreifach vorhanden ist, ein Weckruf ist, Menschen mit Down-Syndrom als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft wahrzunehmen, wie es sich die Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom einmal in einem Gespräch mit mir gewünscht hat? Eine Mutter, die allen ausrichten lässt, kein Mitleid zu brauchen, weil Menschen nicht an Down-Syndrom leiden würden. Sie hätten die gleichen Wünsche wie alle anderen, ihre Tochter wolle arbeiten, Geld verdienen, sich mit Freunden treffen.