Russland hat Estlands Regierungschefin Kaja Kallas zur Fahndung ausgeschrieben. Demnach wird die europäische Politikerin in Russland wegen „einer Strafsache“ gesucht – genauere Angaben wurden nicht gemacht. Hier geht‘s zum Artikel.

Heutige Empfehlungen:

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Seid‘s narrisch! So läuft der „Folsche 50er“-Faschingsumzug in Graz

Zum 50. Mal haben heute in der Grazer Innenstadt wieder die Narren das Sagen. Der große Faschingsumzug startet um 12.15 Uhr bei der Grazer Oper. Alle Infos und natürlich Live-Berichterstattung über das bunte Faschingstreiben finden Sie hier.

Heute stehen in Graz wieder die Narren im Mittelpunkt © Ballguide/nicholas Martin

9,16 Millionen Einwohner: Wien wächst, Kärnten schrumpft weiter

Die Statistik Austria verzeichnet österreichweit einen Zuwachs um rund 55 200 Menschen seit Jahresbeginn 2023. Alle Details mit Grafiken hier.

Wie Oststeirer Charly in TV-Show seine Annemarie fand

Romanze auf Rezept: Karl Peter Fras machte 2021 das, was ihm seine Hausärztin riet. Er meldete sich bei „Liebesg‘schichten und Heiratssachen“ an - es war der Startschuss für eine große Liebesgeschichte. (Kleine Zeitung PLUS)

Stillgelegte Flüchtlingsquartiere sorgten für hohe Kosten

Seit 2015 wurden in Österreich 13,5 Millionen Euro für nicht genutzte Flüchtlingsunterkünfte ausgegeben. 2022 kritisierte der Rechnungshof zu lange Laufzeiten der Verträge. Zum Artikel.

Super Bowl war meistgesehenes Fernsehprogramm der US-Geschichte

123,4 Millionen Menschen haben sich den Super Bowl in den USA im Fernsehen angesehen. Mehr Menschen waren in den USA noch nie an der gleichen Sendung interessiert. Alle Infos hier.

ÖBB investieren Milliarden und trotzdem läuft es unrund

Ausfälle, Verspätungen: In der Ostregion fahren die ÖBB ihr Nahverkehrsangebot zurück. Der Grund: Es fehlen Züge und es fehlt Personal. Warum jetzt Milliarden investiert, Engpässe aber trotzdem bleiben werden. (Kleine Zeitung PLUS)

In Jesolo wurden Tausende Kubikmeter Sand ins Meer gespült

Betroffen ist ein circa zwei Kilometer langer Strandabschnitt in Jesolo-Pineta. Die Gemeinde will künftig in Schutzsysteme investieren. Nähere Infos dazu hier.

Frage des Tages: Verkleiden Sie ihr Haustier zu Fasching?

Kinder lieben Fasching, und sich zu verkleiden ist für sie ein Riesenspaß. Auch so mancher Erwachsene ist da gern mit dabei. Doch wie halten Sie es mit ihrem Tier, wird das auch verkleidet?

Meine heutige Empfehlung: „Ändere deinen Namen“-Tag - Wie man in Österreich seinen Namen ändern kann

Am heutigen 13. Februar ist der „Ändere deinen Namen“-Tag. Der eigene Name ist etwas ganz Persönliches, er begleitet einen durch alle Lebenslagen - es sei denn, man lässt ihn ändern. Welche Hürden auf dem Weg zu einer Namensänderung lauern, hat Kollege Tobias Kurakin für Sie recherchiert. Alle Infos dazu hier.

