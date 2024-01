Demonstrationen gegen Rechtsextremismus

In Wien, Salzburg und Innsbruck sind am späten Nachmittag Versammlungen gegen Rechtsextremismus geplant. Die Demo vor dem Parlament richtet sich explizit auch gegen die FPÖ. Mehr dazu hier.

Steuern, Eigenheim, Asyl

82 Seiten umfasst der Österreich-Plan, mit dem ÖVP-Chef Karl Nehammer in die Nationalratswahl gehen will. Am heutigen Freitag soll das Konvolut am Rande seiner Rede in Wels, die den Start des Vorwahlkampfs markiert, verteilt werden. Hier lesen Sie mehr.

US-Häftling erstmals mit Stickstoffgas hingerichtet

Im US-Bundesstaat Alabama ist erstmals in der US-Geschichte ein zum Tode verurteilter Häftling mit Stickstoff hingerichtet worden.

Novak Djokovic wurde von Jannik Sinner entzaubert: „Er hat mich deklassiert“

Jannik Sinner besiegte in Melbourne Novak Djokovic in vier Sätzen 6:1, 6:2, 6:7, 6:3 und steht im Endspiel des Grand-Slam-Turniers. Sein Gegner heißt entweder Daniil Medwedew oder Alexander Zverev. Zum Artikel.

Djokovic von Sinner bezwungen | Djokovic von Sinner bezwungen © APA/AFP

Österreichs erster Weltraumtourist hebt heute ab

Der 61-jährige Unternehmer Franz Haider wird heute einen drei- bis siebenminütigen Abstecher ins Weltall machen – als zweiter Österreich nach Franz Viehböck. 200.000 US-Dollar kostet den Niederösterreicher das Abenteuer.

Franz Haider vor der „VSS Unity“, die ihn Ende Jänner 2024 ins All bringen soll © Franz Haider

Schwache Konjunktur und hohe Inflation treiben die Schwarzarbeit an

Studie des Linzer Ökonomen und Schwarzarbeitsexperten Friedrich Schneider: Mit Schwarzarbeit werden heuer rund 34,5 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Anstieg um rund 1,25 Milliarden Euro zum Vorjahr. Österreich sei aber dennoch EU-Land mit geringstem Anteil an Schattenarbeit.

Zahl der Krebsfälle wird stark zunehmen

Jedes Jahr erkranken in Österreich 45.000 Menschen an Krebs, 2030 sollen es 50.000 Neudiagnosen sein, besagt der Krebsreport 2023. Mehr dazu hier.

Eva Poleschinski über ihr Baby-Glück: „Bin dankbar, diese Zeit erleben zu dürfen!“

Die steirische Designerin Eva Poleschinski hat die glitzernden Krönchen der Debütantinnen für die morgige Grazer Opernredoute designt. Im Interview spricht sie über moderne Prinzessinnen, ihre Abkehr von der schnellen Modeindustrie und wie sie ihre Mutterrolle mit Baby Eydis definiert. Mehr dazu hier.

Gehen Sie heuer auf einen Ball?

Heidi Klum veröffentlichte neue Single

Die Coverversion wird der neue Titelsong für die demnächst startende neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“:

Was machen Sie mit den Gemüseresten aus der Küche? Wegwerfen? Das ist doch viel zu schade! Wie Gemüsereste einfach wieder nachwachsen.