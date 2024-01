Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch selbst, wer mit einer Einkaufsliste ins Geschäft geht und versucht, Lebensmittelabfälle weitestgehend zu vermeiden, schafft es leider nicht immer, zu verhindern, dass etwas im Müll landet. Zum Beispiel beim Gemüse. Denn der Strunk vieler Gemüsesorten bleibt beim Zubereiten übrig. Aber aus diesen Küchenresten kann man die Pflanze quasi wieder zum Leben erwecken. Pflanzenexpertin und Buchautorin Melissa Raupach und Felix Lill haben diesen Weg erkundet und ihre Erkenntnisse in dem Buch „Regrow Your Veggies“ zusammengefasst.

Dem „Regrowing“ auf der Spur: Melissa Raupach und Felix Lill © PlanturaGmbH

Dem Lauch kann man förmlich beim Wachsen zusehen © Andrea Warnecke

Salate eignen sich besonders gut fürs Regrowing © Andrea Warnecke