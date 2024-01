Die letzte Hinrichtung in der Steiermark

Kurz vor der endgültigen Abschaffung der Todesstrafe in Österreich wurde in der Steiermark noch ein Raubmörder gehängt. Acht Monate später exekutierte der Scharfrichter den Mörder Johann Trnka in Wien – und markiert damit die letzte Hinrichtung in Österreich.