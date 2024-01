Nun ist es offiziell! Mit dem heutigen 15. Jänner sind alle E-Cards, die kein Foto haben, gesperrt. Das betrifft rund 84.000 Menschen, wobei 99,1 Prozent aller Versicherten in Österreich bereits im Besitz einer neuen E-Card sind. Doch es gibt trotz neuer Regelung zahlreiche Ausnahmen sowie Nachfristen. Meine Kollegin Martina Marx hat die wichtigsten Fragen und Antworten für Sie zusammengefasst.

Heutige Empfehlungen:

Hält Sanierungsverfahren? Wieder Entscheidungstag rund um Signa-Pleiten

Heute findet die Gläubigerversammlungen von Signa Prime und Development um 13 bzw. um 15 Uhr am Handelsgericht Wien statt. Insolvenzverwalter informieren über bisherigen Stand im Sanierungsverfahren.

ÖVP fixiert Lopatka als Spitzenkandidat für EU-Wahl

Über die restliche Liste wurde noch keine formelle Entscheidung getroffen. Lopatka wird erst am Dienstag präsentiert – ohne ÖVP-Chef.

Meldungen aus der Steiermark und Kärnten:

Nauru bricht diplomatische Beziehungen zu Taiwan ab

Der kleine pazifische Inselstaat ist der erste diplomatische Verbündete Taipehs, der nach den Präsidentschaftswahlen zu Peking wechselt. Der frühere US-Sicherheitsberater Hadley versicherte unterdessen weiteres US-Engagement für Taiwan. Mehr Informationen gibt es hier.

Halten die Putztrupps von „Ocean Cleanup“, was sie versprechen?

„The Ocean Cleanup“ zog bereits stattliche 8100 Tonnen Plastikmüll aus Meer und Fluss – und setzt nun auf ein neues, noch stärkeres System. Es gibt aber auch Kritiker dieses Projekts.

Österreicher bei Flugzeugcrash in Thailand ums Leben gekommen

Ein 50-jähriger Manager stürzte mit einem Kleinflugzeug am Samstag in der Provinz Chon Buri ab. Er konnte nicht mehr gerettet werden. Augenzeugen berichten, dass das Flugzeug kurz vor dem Absturz mit einem Baum kollidiert ist. Zum Artikel.

So viel kassieren die Sieger bei den Kitzbüheler Hahnenkammrennen

Die Herausforderung ist enorm, doch die Belohnung für die waghalsigen Ski-Asse kann sich ebenso sehen lassen. Mehr dazu.

Critics Choice Awards: „Oppenheimer“ und „Barbie“ – Das waren die großen Gewinner des Abends

Nach dem großen Erfolg bei den „Golden Globes“ konnte „Oppenheimer“ auch bei den Critics Choice Awards überzeugen, weitere Preise gab es für „Barbie“, „Beef“ und „The Bear“.

Das waren die schönsten Outfits des Abends:

Meine heutige Empfehlung: Sind Kaltduscher wirklich seltener krank?

Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur frostige Temperaturen, sondern auch eine Vielzahl von Kälte-Weisheiten mit sich. So sollen Frauen grundsätzlich schneller frieren als Männer und nasse Haare zur Erkältung führen. Was wirklich stimmt und was Dauermythos bleibt. Zu den wichtigsten Fragen und Antworten.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche!