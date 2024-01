Wie kann man in nicht einmal zwei Minuten 100.000 Euro verdienen? Ganz einafch – man muss nur kommenden Freitag oder Samstag am schnellsten die Kitzbüheler Streif hinunterfahren. Gelingt das nicht, gibt es am Sonntag beim Slalom am Ganslernhang eine dritte Chance. So beträgt das Gesamtpreisgeld für die 84. Hahnenkammrennen von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel 1.000.500 Euro. Diese Rekordsumme teilt sich erstmals gleichmäßig auf die zwei Abfahrten „Kitzbühel“ am Freitag und „Hahnenkamm“ am Samstag sowie den Slalom am Sonntag für die jeweils Top 30 auf. Für den Sieger gibt es jeweils 100.000 Euro, für den Zweiten 50.000 und für den Dritten 25.000.

Das Preisgeld der 84. Auflage der Hahnenkamm-Rennen von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel (in Euro/brutto):

Pro Rennen: 1. Platz 100.000 2. Platz 50.000 3. Platz 25.000 4. Platz 18.000 5. Platz 15.000 6. Platz 13.000 7. Platz 12.000 8. Platz 11.000 9. Platz 10.000 10. Platz 9.000 ... 30. Platz 2.000; je 333.500 Euro Gesamt: 1.000.500 Euro