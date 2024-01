Sich einen gesünderen Lebensstil anzueignen und fitter zu werden - laut einer Umfrage der Online-Plattform Statista ist das für 48 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein beliebter Neujahrsvorsatz. Um diesen Vorsatz auch in die Tat umzusetzen, gehört für viele der künftige Besuch im Fitnessstudio dazu. Der Jänner sollte folglich jener Monat des Jahres sein, in dem die Fitnessstudios des Landes am meisten Abo-Abschlüsse verzeichnen.

Buchungslage nach Silvester sehr gut

Nina Müller und Andrea Rieger haben sich nach dem Jahreswechsel bei den Betreibern der Grazer Fitnessstudios umgehört. „Bei uns wurden die guten Vorsätze schon am Neujahrstag umgesetzt – als wir aufgesperrt haben, standen schon die Leute vor der Tür“, berichtet Martina Winkler, Geschäftsführerin des Merkur Gym. „Traditionell sind die zwei Wochen nach dem 6. Jänner die stärksten in den Studios“, bestätigt auch Martin Wirth, Branchensprecher der steirischen Fitnessbetriebe und Inhaber der „Best Fitness“-Studios in Graz und Raaba.

Auch aus Kärnten hört man ähnliches. „Die Buchungslage für Jänner und Februar ist in den Fitness- und Freizeitbetrieben sehr gut“, sagt Andy Wankmüller, Obmann der Fachgruppe der Freizeit und Sport-Betriebe in Kärnten und Sprecher der österreichischen Tanzschulen. Christian Hörl, Branchensprecher der Österreichischen Fitnessbetriebe, weist darauf hin, dass die Fitnessbetriebe „rund 15 Prozent der Kunden pro Jahr im Jänner“ gewinnen. Sieben von zehn Kundinnen und Kunden würden langfristig Mitglieder bleiben.

Nicht mehr nur „pumpen“

„Fitnessstudios werden mittlerweile als Gesundheitsbetriebe wahrgenommen und nicht nur als Muckibuden“, erklärt Martin Wirth. Im Zuge der allgemeinen Debatte um das Gesundheitssystem und der Gesundheitsvorsorge sei vielen klar geworden, dass sie selbst auf sich schauen müssen.

Außerdem sei die Hemmschwelle gesunken, als „Normalo“ in einem Fitnessstudio zu trainieren, sagt Christian Hörl: „Durch die Body-Positivity-Bewegung hat sich vieles zum Guten verändert.“

Was sagen Sie zu diesem Neujahrsvorsatz?

Mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio ins neue Jahr starten: Eine gute Sache oder unnötig? Teilen Sie der Kleinen-Zeitung-Community Ihre Meinung mit. Sollten Sie diesen Neujahrsvorsatz bereits in die Tat umgesetzt haben, berichten Sie uns gerne auch von Ihren ersten Einheiten im Studio und darüber, wie hoch Ihre Motivation noch ist.