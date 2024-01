Laut einer AKV-Analyse, die sich mit den aktuellen Insolvenzzahlen beschäftigt, werden die Pleiten auch 2024 wieder massiv ansteigen. Immer mehr Menschen können ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. In Kärnten gab es im Vorjahr insgesamt 289 Firmeninsolvenzen, 159 wurden mangels Vermögens abgewiesen, 140 beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Verglichen mit 2022 entspricht das einem Plus von 19,13 Prozent. In der Steiermark haben die eröffneten Firmeninsolvenzen im Vorjahr um überdurchschnittliche 19,78 Prozent auf 430 Verfahren zugelegt.

Tierwelt Herberstein musste Spartacus nach Krampfanfällen kurzzeitig in Narkose versetzen

Bange Tage in der Tierwelt Herberstein: Den beiden Löwen Spartacus und Tiberius geht es gesundheitlich nicht gut. Erst vor wenigen Monaten musste ihr Bruder Maximus eingeschläfert werden. Mehr dazu.

Kluge Kühlschränke, KI-PCs und eine neue Windows-Taste

Branchenfernrohr CES: Heute startet das „größte Technologietreffen der Welt“. Welche Produkte das Jahr prägen könnten und welche Technologie schon jetzt omnipräsent ist. Apples erste Datenbrille kommt im Februar. Lesen Sie mehr.

In Stromkreis geraten: Dreijähriges Kind reanimiert

Beim Hantieren mit einer Stehlampe geriet ein dreijähriges Kind in den Stromkreis. Von Rettungskräften wurde das Kind reanimiert.

Ticketbetrug mit Helene Fischer, Gabalier und der Champions League

Ein gebürtiger Deutscher sitzt in Graz in Haft: Auf der Plattform „Willhaben“ hat er sündteure Tickets für oft bereits ausverkaufte Events angeboten. Es gibt insgesamt mehr als 50 Opfer. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch Karten für Schlagerstar Helene Fischer wurden inseriert © APA / Eva Manhart

Das Jahr 2024 könnte die Weichen stellen

Nach fast zwei Jahren des russischen Angriffskriegs in der Ukraine scheint vieles festgefahren. Doch 2024 könnte Vorentscheidung bringen. Zur Analyse von Korrespondent Christian Wehrschütz.

Die Strahlkraft der Lichtgestalt Franz Beckenbauer bleibt für ewig

Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Der „Kaiser“ prägte nicht nur den deutschen Fußball, sondern die ganze Welt. Zum Nachruf.

Paris versinkt im Schneechaos: 150 Kilometer Stau in Frankreichs Hauptstadt

Auf den verschneiten Straßen von Paris herrscht Chaos. Starker Schneefall über Nacht führte zu Kilometer langen Staus.

Prinz Félix und Prinzessin Claire von Luxemburg sind Eltern geworden

Das Paar ist seit 2013 verheiratet und hat bereits die gemeinsamen Kinder Amalia und Liam. Nun krönt Baby Nummer drei ihr Liebesglück.

Die RSV-Fälle steigen an. In dieser Saison gibt es erstmals Impfstoffe und einen neuen Antikörper. Was Eltern wissen müssen, erklärt Infektionsspezialist Volker Strenger im Interview.

