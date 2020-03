Facebook

29. März, 18.20 Uhr - Unbelehrbar

Nachricht aus belgischen Lokalmedien: Ein Mann aus Liege (Lüttich) wurde an drei Tagen hintereinander dabei erwischt, wie er mit seinem Auto Ausflüge unternahm. Das erste Mal sagte er, er würde nur spazierenfahren, beim zweiten Mal, er wolle einen Freund besuchen. Beim dritten Mal war es dann genug: die Polizei beschlagnahmte das Auto. Weitere Folgen: unklar.

Corona bringt alle an die Grenzen, auch die EU und die Mitgliedsländer. Inzwischen bricht offener Streit aus, es geht um Schuldzuweisungen und ums Geld. Besonders Ersteres ist jetzt mehr als entbehrlich, aber immer wieder gießen selbst Staats- und Regierungschefs (Österreich nicht ausgenommen) Öl ins Feuer. Nach dem nicht wirklich gut gelaufenen EU-Gipfel letzte Woche hatte etwa der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra kritisiert, dass einige Länder wohl nicht genug gespart hätten um vor unvorhersehbaren Ereignissen gewappnet zu sein - und er soll sogar die EU-Kommission aufgefordert haben, eine Untersuchung einzuleiten. Portugals Regierungschef Antonio Costa tobte daraufhin und sagte, die Wortmeldung sei "widerwärtig" und "rücksichtslos".

Auch Österreich muss sich Vorwürfe gefallen lassen, die Regierung ist wie Deutschland und andere auch dagegen, dass sogenannte "Corona Bonds" aufgelegt werden - eine Art gemeinsamer Kredit aller EU-Länder, die auch gemeinsam wieder zurückgezahlt werden müssten. Italiens Ex-Premier Enrico Letta kritisiert Österreichs Haltung als "verantwortungslos", auch der französische Präsident Emmanuel Macron appellierte ebenso EU-Parlamentspräsident David Sassoli an die " starke europäische Solidarität". Dass Sebastian Kurz nun in einem Zeitungsinterview in Zusammenhang mit einem "Versagen der EU" als Beispiel den von Deutschland an der Grenze blockierten Transport von Schutzmasken nannte - eine Angelegenheit, die ausschließlich Sache der beiden Länder ist, die ihre Grenzen geschlossen hatten, und die auch von Brüssel massiv kritisiert wurde - macht es auch nicht besser.