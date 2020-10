Facebook

18. Oktober, 14.00 Uhr - Gipfel-Nachwehen

Auch schon wieder zwei Tage her, dass der Herbstgipfel der EU zu Ende ging. Wie es ausschaut, war es für einige Zeit auch wieder der letzte "physische" Gipfel - das China-Treffen im November (Berlin) ist abgesagt, der Dezember-Gipfel wird aller Voraussicht nach ebenfalls wieder per Videoschaltung abgehalten. Inzwischen ist auch die Plenarsitzung des EU-Parlaments, die morgen (Montag) beginnt, ein weiteres Mal von Straßburg nach Brüssel verlegt worden, mit eingeschränktem Programm. Wie immer in letzter Sekunde - die Hotelbuchungen für Tausende Menschen, die gebuchten Flüge und Sonderzüge, all das muss in letzter Sekunde schon wieder storniert werden. Vielleicht kommt ja jemand auf die Idee und schickt die Rechnung nach Frankreich, das beharrlich auf Straßburg als Tagungsort besteht, da ist Corona auf einmal nicht mehr so wichtig.