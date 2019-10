Facebook

Norbert Hofer tritt vor die Presse © APA/HELMUT FOHRINGER

Ex-Parteiobmann Heinz-Christian Strache wird von der Partei suspendiert, über das Nationalratsmandat für seine Frau Philippa entscheidet der Wiener Parteivorstand am Donnerstag, nach Vorliegen des Wiener Endergebnisses der Nationalratswahl. Das verkündete FPÖ-Chef Norbert Hofer nach der Sitzung des Parteivorstandes.

Die Suspendierung sei die richtige Entscheidung, bekräftigte Hofer, nachdem die Gremien stundenlang über dieser Frage gebrütet hatten. Auch wenn die Partei selbst noch über keine "toxischen Belege" verfüge. Die Staatsanwaltschaft prüfe. Sollten sich die Vorwürfe erhärten, sei auch ein späterer Parteiausschluss möglich. Eine Ruhendstellung, wie Strache selbst sie angeboten hatte, sei laut Parteistatut nicht möglich.

Entschieden wurde auch, wie es personell weitergeht mit der FPÖ. Parteichef Norbert Hofer will Dritter Nationalratspräsident werden. Ex-Innenminister Herbert Kickl soll Klubobmann bleiben.

Die Partei will sich von Grund auf erneuern, es soll vor allem auch eine Gruppe für neue Transparenzregeln geben, sowie eine Arbeitsgruppe für die Modernisierung der Partei.

Stundenlange Beratungen

Sieben Stunden lang tagte der FPÖ-Bundesparteivorstand, um sich mit der Frage zu beschäftigen, wie die Partei mit jenem Mann weitergehen soll, der die FPÖ einst in luftige Höhen gehoben hat und der sie nun ins Tal der Tränen gestürzt hat: Heinz-Christian Strache. Im Raum steht eine mögliche Suspendierung durch die Partei. Strache kam dem Parteivorstand allerdings zuvor. Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner dürfte aber auch nach der Rückzugs-Ankündigung von Heinz-Christian Strache bei seiner Forderung nach einer Suspendierung des ehemaligen FPÖ-Chefs bleiben. FPÖ-Chef Norbert Hofer nahm die Ankündigung seines Vorgängers Heinz-Christian Strache, seine FPÖ-Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen, laut eigener Aussage "zur Kenntnis".

Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat am Vormittag erklärt, seine Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen. Ihm gehe es darum, "eine Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern", sagte Strache bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Strache kommt damit der Entscheidung der FPÖ-Gremien zuvor, die am Nachmittag tagen.

Außerdem kündigte Strache einen "völligen Rückzug aus der Politik" an und will jegliche politische Aktivität einstellen und keine politische Funktion mehr anstreben, wie er sagte. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, der frühere FP-Chef könnte allenfalls mit einer eigenen Partei bei der Wiener Landtagswahl antreten.

Strache verkündet ''völligen Rückzug aus Politik'' +

Rückzug aus Politik: Medienrummel bei der Strache-Erklärung Der frühere FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat angekündigt, seine Parteimitgliedschaft ruhend zu stellen. Ihm gehe es darum, "eine Zerreißprobe und Spaltung der FPÖ um jeden Preis zu verhindern", sagte Strache bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Strache kommt damit der Entscheidung der FPÖ-Gremien zuvor, die am Nachmittag tagen. Außerdem kündigte Strache einen "völligen Rückzug aus der Politik" an und will jegliche politische Aktivität einstellen und keine politische Funktion mehr anstreben, wie er sagte. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, der frühere FP-Chef könnte allenfalls mit einer eigenen Partei bei der Wiener Landtagswahl antreten. Mehr Bilder der Pressekonferenz... 1 /10

Abgrenzen von Strache

Spätestens nach dem desaströsen Abschneiden der Blauen hatte sich die Stimmung in der Partei gedreht. Auch Funktionäre, die Strache zuvor noch in Schutz genommen hatten und die Ermittlungen abwarten wollten, ballten wenig später die Fäuste. „Ohne Strache wäre das alles heute nicht passiert“, wetterte der niederösterreichische Landesrat Gottfried Waldhäusl bereits am Sonntag. „Die Partei sollte sich dringend von ihm abgrenzen.“

Vorarlbergs FPÖ-Chef Christof Bitschi schlägt am Montag in dieselbe Kerbe. Es sei zu Vorgängen gekommen, die „völlig inakzeptabel“ seien. Am deutlichsten wird Oberösterreichs Parteichef Manfred Haimbuchner: „An einer Suspendierung führt kein Weg vorbei.“ Die Angst, Strache könnte mit einer eigenen Liste 2020 in Wien antreten, scheint verflogen. Ex-FPÖ-Chef: Ibiza-Video, Casinos, Spesen - die Vorwürfe gegen Strache Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache steht nach einer Reihe von Skandalen vor den Trümmern seiner politischen Karriere. Die Veröffentlichung des Ibiza-Videos war gefolgt vom Verdacht eines "Deals" Straches rund um die Besetzung des Casinos Austria-Vorstandes - Hausdurchsuchung inklusive. Die zuletzt bekannt gewordene Spesen-Affäre ramponierte das Image des Ex-Chefs dann endgültig. APA/HARALD SCHNEIDER Der Absturz Straches nach der Ibiza-Affäre erfolgte von besonders hoher Fallhöhe. Jahrelang baute die Partei rund um ihren "Chef" einen wahren Personenkult auf. Der als "HC" vermarktete Frontmann wurde nicht nur in jedem Wahlkampf großformatig plakatiert, egal, ob bei Bundes- oder Landeswahlen. Sein Name bzw. die Kurzform zierte auch nahezu jeden blauen Fan-Artikel, vom Kugelschreiber bis zum "HC-Bären" aus Stoff. Letzterer lebt übrigens unter seinem Nachfolger Norbert Hofer weiter: Der kleine blaue Bär blieb gleich, getauscht wurde lediglich das rot-weiß-rote Lätzchen. Statt "HC" prangt dort nun der Schriftzug "NORBÄR". APA/HANS KLAUS TECHT Und auch musikalisch erfuhr der blaue Ex-Held Huldigungen: "HC HC für Österreich, er will für alle das beste, wir brauchen seine ganzen Kraft", textete die FPÖ-Haus- und Hof-Band John Otti 2013 eine dem Parteichef gewidmeten Nummer (Titel: "Liebe ist der Weg"). Bei Parteiveranstaltungen zog der gelernte Zahntechniker zu diesen und ähnlichen Klängen in der Vergangenheit in Bierzelte und Veranstaltungshallen ein, "HC"-Sprechchöre inklusive. Später wurde diese eine Hymne auf den Ex-Chef dann nicht mehr gespielt. Denn Universal Music sah darin eine bearbeitete Version eines urheberrechtlich geschützten Liedes und ergriff rechtliche Mittel. APA/HANS PUNZ Die Probleme, vor denen Strache nun steht, lassen derartige Ärgernisse verblassen. Am 17. Mai 2019 erschütterte die Enthüllung des Ibiza-Videos durch "Süddeutsche Zeitung" (SZ) und "Spiegel" das blaue Weltbild und die Republik. Strache war (gemeinsam mit Ex-Klubchef Johann Gudenus) bereits im Sommer 2017 in eine von bisher Unbekannten gestellte Video-Falle auf Ibiza getappt und leitete dort selbst sein politisches Ende ein. APA/HARALD SCHNEIDER Auf dem heimlich gefilmten Video ist Strache gemeinsam mit einer vermeintlichen russischen Investorin zu sehen, mit der er über Staatsaufträge für millionenschwere Spenden sprach. Darüber hinaus sorgte er u.a. mit Vorschlägen zur Übernahme der "Kronen Zeitung" und zum Austausch unliebsamer Journalisten ("zack, zack, zack") für Empörung. APA/HARALD SCHNEIDER Nach seinem am Tag nach der Video-Veröffentlichung erfolgten Rücktritt und dem Platzen der türkis-blauen Koalition übte sich Strache nur wenig in Zurückhaltung. Via seines Facebook-Accounts torpedierte er die Versuche seines Nachfolgers Norbert Hofer, Ruhe in die Partei zu bringen. Für innerparteilichen Ärger sorgte auch sein langes Zögern, auf sein mittels Vorzugsstimmen erzieltes EU-Mandat zu verzichten. Erst nachdem die Partei Straches Ehefrau Philippa mit einem aussichtsreichen Listenplatz für die Nationalratswahl ausgestattet hatte, legte Strache seine Ansprüche zurück. Gleichzeitig verwehrte er sich dagegen, von einem "Deal" zu sprechen. APA/HANS PUNZ Der nächste Paukenschlag folgte Mitte August: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wurde bei Strache, Gudenus und anderen vorstellig und führte dort Hausdurchsuchungen durch. Dabei ging es um die Bestellung des Casinos-Austria-Finanzvorstands Peter Sidlo, der auch FPÖ-Bezirksrat in Wien war. Der Verdacht lautete, Sidlo sei vom Casinos-Miteigner Novomatic nach einem politischen Deal in den Vorstand entsandt worden. Strache wies die Vorwürfe empört zurück. APA/HANS PUNZ Zum Schluss des Wahlkampfes wurde die FPÖ dann von einem weiteren Skandal ihres Ex-Obmannes erschüttert: Am Montag vor der Wahl wurde bekannt, dass die Wiener FPÖ wegen Spekulationen über angebliche Unregelmäßigkeiten bei Straches Spesen-Abrechnungen eine "Sonderprüfung" vornahm. APA/HANS KLAUS TECHT An die Öffentlichkeit kam auch, dass Strache nicht nur über ein großzügig dotiertes Spesenkonto (der Wiener Landespartei) in Höhe von 10.000 Euro monatlich verfügte, sondern von der Wiener FPÖ auch pro Monat 2.500 Euro "Mietzuschuss" erhielt. Beides wurde vom Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp später bestätigt, die Verwendung des Spesenkontos sei aber "zweckmäßig" gewesen. Der Mietzuschuss wurde damit begründet, dass Strache in seinem Haus in Klosterneuburg auch Delegationen empfangen habe. APA/HELMUT FOHRINGER (HELMUT FOHRINGER) Der eigentliche Vorwurf lautete aber, dass die Spesen nicht immer sauber abgerechnet worden seien. Gestützt wurde das von einer anonymen Anzeige und Aussagen eines Ex-Leibwächters Straches, der zwischenzeitlich sogar festgenommen worden war. Der Mann soll dabei vor den ermittelnden Behörden "ausgepackt" haben. Neben dem Leibwächter wurde auch die frühere Büroleiterin Straches einvernommen. APA/HERBERT PFARRHOFER Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Leibwächter, die ehemalige Büroleiterin, aber auch Strache des Vergehens der Untreue. Es bestehe der Verdacht, der Leibwächter und die Büroleiterin "hätten seit mehreren Jahren Privatausgaben von Heinz-Christian Strache im Wege von Scheinbelegen der Freiheitlichen Partei verrechnet", erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag vergangener Woche. Den Verdächtigen droht damit eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. Strache wurde im Gegensatz zu den beiden anderen jedoch noch nicht einvernommen. APA/HERBERT PFARRHOFER Der Ex-Parteichef selbst sprach von "Verleumdungen gegen meine Person, meine Frau und Familie", die nicht zu tolerieren seien. Ungeachtet de Der Ex-Parteichef selbst sprach von "Verleumdungen gegen meine Person, meine Frau und Familie", die nicht zu tolerieren seien. Ungeachtet dessen wurden die innerparteilichen Rufe nach einem Parteiausschluss Straches immer lauter, vor allem nach dem Wahlabend der Nationalratswahl am 29. September, bei der die SPÖ einen Absturz auf 16,2 Prozentpunkte erlitt. APA/AFP/JOE KLAMAR 1/12

"Angebiedert" an die ÖVP

Auf Straches Facebook-Seite machen indes enttäuschte FPÖ-Stammwähler ihrem Ärger über den Ex-Parteichef Luft und ihn für die Wahlpleite verantwortlich. In einem Kommentar wehrt sich Strache – mit einer deutlichen Spitze gegen die Parteiführung. Er wirft ihr vor, sich an die ÖVP „angebiedert“ und damit Wähler verschreckt zu haben.

Um ebenjene Parteiführung ranken sich nun Spekulationen. Gerüchte machen die Runde, wonach Parteichef Norbert Hofer Nationalratspräsident werden und sich auf die Vorbereitung auf die nächste Bundespräsidentschaftswahl besinnen könnte. Klubobmann Herbert Kickl könnte die Parteiführung ganz übernehmen und damit Garant für einen harten Oppositionskurs sein.

Wien: Kickl oder Vilimsky?

Letzteres befürworteten einige Funktionäre im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. „Die im Parlament können sich warm anziehen.“ Ein mögliches Antreten von Kickl bei der Wien-Wahl wird diskutiert, aber auch der Name Harald Vilimsky fällt in diesem Zusammenhang immer wieder.

Wer auch immer die Partei künftig führt, wird es mit weniger Geld tun müssen. Denn der Stimmenverlust bedeutet für die FPÖ auch einen finanziellen. Laut Berechnungen stehen den Blauen künftig fünf Millionen Euro weniger an Parteiförderung zu, elf Millionen bleiben.

Für die Hunderten Mitarbeiter der Partei heißt es nun zittern. Viele hatten noch auf eine Neuauflage von Türkis-Blau und damit auf eine Rückkehr in diverse Ministerien gehofft. „Keiner von uns weiß, wie es jetzt weitergeht“, sagt ein Mitarbeiter aus dem Medienteam.

