Heinz-Christian Strache © APA/AFP/JOE KLAMAR

Heinz-Chistian Strache kam am 12. Juni 1969 in Wien zur Welt. Seine Mutter, Marion Strache, arbeitet als Drogistin, sein Vater Heinz Roland Strache ist Künstler, Reiseleiter und Weltenbummler und verlässt die Familie, als Strache drei Jahre alt ist. "Einen Vater in dem Sinne gab es für mich nicht", erklärt Strache in der von Claudia Reiterer und Nina Horaczek 2009 verfassten Biographie über den späteren Parteigründer. In den neunziger Jahren versucht Strache den Kontakt zu seinem Vater aufzunehmen, man trifft sich öfters, ehe 1999 der Kontakt komplett abreißt - auf Betreiben des Vaters, der übrigens im Lycee Francais in Wien maturiert hatte.