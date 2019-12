Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Still ist sie nicht, die Weihnachtszeit in Brüssel

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

5. Dezember, 16.00 Uhr - Hochbetrieb

Es geht auf Weihnachten und den Jahreswechsel zu, wie überall herrscht auch in Brüssel Hochbetrieb. Die Zahl der eintreffenden Einladungen übersteigt inzwischen längst die physischen Möglichkeiten einer Teilnahme. Am besten, man wäre an fünf Orten gleichzeitig.

Ein kleiner Überblick aus den letzten Tagen (Beziehern unseres Gratis-EU-Newsletters wird einiges bekannt vorkommen):

Eugen Freund, bis Sommer EU-Abgeordneter für die SPÖ und davor als ORF-Moderator und Washington-Korrespondent bekannt, hat ein Buch über seine Zeit in Brüssel und Straßburg geschrieben und es nun in der Bibliothek des Parlaments präsentiert. Nicht wenige seiner Kollegen sind gekommen, auch von anderen Parteien (etwa von der ÖVP Karoline Edtstadler, Othmar Karas oder Lukas Mandl, "Gastgeberin" und frühere SP-Delegationsleiterin Evelyn Regner sowieso). Ein launiges Ereignis mit vielen Blicken hinter die Kulissen.