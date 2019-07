Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Laura Kövesi: Starkes Signal an den Osten

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

20. Juli, 18.30 Uhr - Heikle Entscheidung

So viel war von den fünf Top-Jobs der EU in den letzten Monaten die Rede, dass eine weitere Postenbesetzung es nicht mehr in die Schlagzeilen schaffte. Dabei ist sie mindestens ebenso brisant.

Zu besetzen ist das Amt des Europäischen Generalstaatsanwalts (EUGSt). Im Frühjahr nahm der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten (LIBE) im EU-Parlament eine Reihung der Kandidaten für das wichtige Amt vor. Laura Codruţa Kövesi aus Rumänien wurde mit 26 Stimmen zur Spitzenkandidatin gewählt, Jean-François Bohnert aus Frankreich erhielt 22 Stimmen und Andrés Ritter aus Deutschland 1 Stimme.

Die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) wird als unabhängige, dezentrale Einrichtung der EU ab Ende 2020 zuständig sein für die Ermittlung und Verfolgung von gegen den EU-Haushalt gerichteten Straftaten wie Betrug, Korruption oder grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug mit einem Volumen von mehr als 10 Millionen Euro. Die Liste der Straftaten könnte künftig erweitert werden, z.B. um den Terrorismus.