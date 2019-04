Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Frau Merkel und das Postenkarussell

Facebook

23. April, 12.30 Uhr - Junckers Empfehlung

Über das Osterwochenende hat es Noch-Kommissionschef Jean-Claude Juncker wieder einmal mit einem Nebensatz geschafft, für Aufregung zu sorgen. "Ab Mittwoch nach Ostern wird zurückgeschossen", kündigte er an und meinte damit natürlich nicht, dass er morgen zur Waffe greifen oder einen Krieg auslösen möchte, sondern dass er sich in der letzten Phase seiner Amtszeit und wenige Wochen vor den EU-Wahlen nicht mehr jede falsche Behauptung gefallen lassen will. Es geht um Manipulationsversuche (Fake News) und gezielte Kampagnen und Juncker hat in erster Linie Regierungen einzelner Mitgliedsländer im Sinn - so wie Ungarn.

Rund um diese Wortmeldung ist eine andere fast untergegangen. Nicht zum ersten Mal hat sich Juncker dafür ausgesprochen, dass die deutsche Kanzlerin Angela Merkel in Zukunft eine Hauptrolle auf der europäischen Bühne einnimmt. Nachdem er selbst auf eine zweite Periode verzichtet, stehen alle Top-Jobs zur Disposition - Parlament, Rat, Kommission und diverse weitere Schlüsselpositionen wie jene der Hohen Repräsentantin Federica Mogherini. Merkel selbst hat bisher derartige Ambitionen bestritten. Dazu kommt, dass sich der Bayer Manfred Weber als EVP-Spitzenkandidat immer noch die größten Chancen auf die Juncker-Nachfolge ausrechnet (Weber stellt heute Abend offiziell sein aktuelles Wahlprogramm in Athen vor) - und wenn Merkel zum Beispiel Donald Tusk als Ratspräsidentin beerben würde, wären gleich zwei Deutsche ganz oben.