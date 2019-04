Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Finale in Straßburg und die neuesten Prognosen

Facebook

18. April, 15.45 Uhr - Schluss in Straßburg

Die letzte Plenarsitzung vor den EU-Wahlen geht im Augenblick in Straßburg zu Ende, alle machen sich auf den Heimweg. Für viele ist es die letzte solcher Reisen, zahlreiche Abgeordnete werden dem neuen Parlament nicht mehr angehören. SPÖ-Abgeordneter Eugen Freund zum Beispiel verarbeitete das in einem Gedicht: eine launige englischsprachige Hommage an die Parlamentsmitarbeiter, darunter jene "down in the basement, the garage, providing cars, driving Farage". Freund spielte damit auf den britischen EU-Gegner Nigel Farage an und weckte Erinnerungen an jenes Gedicht, mit dem er die Briten vor der Volksabstimmung im Jahr 2016 zum Verbleib in der Europäischen Union überreden wollte.

Die Parlamentarier haben noch einmal ordentlich Gas gegeben, zahlreiche Abstimmungen gingen durch. Keine schlechte Bilanz für eine Sitzung hier ist eine Auswahl: