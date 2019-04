Live-Blog unseres EU-Korrespondenten Erst China, jetzt Japan: Die EU und der Ferne Osten

Unser Brüssel-Korrespondent Andreas Lieb versorgt Sie in seinem Live-Blog laufend mit Insider-Informationen, spannenden Hintergründen und kuriosen Schmankerln aus der EU-Hauptstadt.

25. April, 23.30 Uhr - Wieder ein Gipfel

Fast unbemerkt von der Weltöffentlichkeit wurde heute in Brüssel wieder ein Gipfel abgehalten - die EU und Japan haben sich auf noch engere Zusammenarbeit geeinigt. Beide Seiten haben vereinbart, gemeinsam in der Welthandelsorganisation WTO auf strengere Regeln zu Industriebeihilfen zu drängen. Kooperationen gibt es auch beim Umweltschutz und bei Sicherheit und Verteidigung. Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe sagte: "Die Beziehungen zwischen Japan und der EU vertiefen sich kontinuierlich." Für Ratspräsident Donald Tusk ist klar: "Japan ist der engste Freund und Partner in Asien und wird es auch bleiben."

Seit Februar gilt ein neues Wirtschaftsabkommen - es ist die größte offene Handelszone der Welt, von der 625 Millionen Menschen profitieren können. Gemeinsam will man übrigens auch die dringend nötig WTO-Reform voranbringen.

Erst vor Kurzem hatte es in Brüssel einen China-Gipfel gegeben, der ebenfalls als extrem wichtig einzustufen ist (siehe "Neue Seidenstraße"), aber ebenso wie der heutige im Schatten der andauernden Diskussionen um Brexit, Rechtsruck und Migration steht. Dabei ist der Ferne Osten einer der Dreh- und Angelpunkte für die nächsten Jahrzehnte.